功夫茶：疫情肆虐仲搞事　口講愛港不知恥

正所謂「日久見人心」！修例風波期間，唔少學生高呼要上街「抗爭」，一個二個口口聲聲話「愛香港」，聲稱四處搗亂係「為港人」。家吓香港疫情徹底失控，確診人數幾何級增加，「為港人」的話，係咪應該先放下成見，團結一致，將同心抗疫放喺首要呢？偏偏城大學生會竟公然違反防疫令，出嚟聚眾鬧事，原因仲要係因為不忿自己唔交審計報告而受罰喎。哈，好歹都係大學生，識唔識分輕重呢？香港正值危難之秋，唔幫手都算，仲要搞搞震？真係可怒也！

話說事緣於城市大學學生發展處老早要求城大學生會喺限期內，提交番最近16年嘅帳目審計報告；點知城大學生會一味死拖爛拖，總之就係唔提交，卒之校方喺今個月7號決定喺7日內收番學生會會址。去到上個星期一，學生會遷出會址前搞個甚麼「告別禮」，最初就有30個着晒黑衫嘅學生喺校內中銀樓6樓聚集，之後仲帶隊遊行，高峰時期有超過100人集結，喺度大叫口號，又周圍塗鴉，寫埋晒啲咩「寸步不讓、抗爭到底」，仲有人趁機寫上啲同件事九唔搭八，純粹旨在煽動嘅字句添！

國有國法，家有家規！就算係大學，當然都有校規，並唔係話學生會想點就點。查實成件事好簡單，學生會提交帳目審計報告咪解決，假如唔係心虛，唔係偷偷拎條數做啲非法用途，又有咩係唔可以畀人知呢？有啲學生口口聲聲話校方故意刁難，但城大理據十足喎，就係因為學生會帳目混亂且財政管理情況持續欠佳，先會畀人查數，又唔係話要查學生會成員嘅私人財政，查嘅係公數，校方嘅處理手法有問題咩？無喎！

嗱，撇開條數唔講！家陣香港處於水深火熱之中，每日新增數千宗確診，不斷有患者不幸病逝，仲有大批病患喺冷風冷雨中等候救治，就算無病無痛留喺屋企，都有唔少人擔心失業，擔心下一餐無飯開。之前就有啲學生、有啲學生會以「為社會出一分力」為由，唔專注學業，又話要參與社會運動之類；好啦，香港依家咪需要每個人貢獻力量，齊心抗疫囉！佢哋又做緊乜呢？

北望神州，查實喺內地，唔少嘅防疫志願人員都係大學生嚟，唔係邊得嚟咁多防疫人員？佢哋不顧自身安危去服務其他市民，呢啲先係真正嘅心繫社會。如果話驚，唔敢上抗疫前線，都係人之常情，咁咪專注於保護自身，做好個人防疫，只要唔感染，換個角度都係減輕醫療系統嘅負荷㗎。何解係要聚埋一堆，為自己嘅過失辯駁呢？依家有消息傳出，話國安處已經接手調查。啱㗎，事出反常必有妖，全港市民都聚焦喺抗疫之上，仲有人搞搞震，假如唔係自私到極點，就好可能係心懷不軌，甚至有外國勢力背後指使呢！