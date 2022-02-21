正論：救經濟難抗疫難　冬風無情百業殘

天冷人心更冷，不但是染疫的病人及家屬，就算本身健健康康，很多人都瑟縮一角，因為餓着肚皮，在寒冬連溫飽都做不到，為甚麼在所謂國際金融中心，想開工餬口也這麼困難？原因是無能政府抗疫無方，殺不死新冠疫魔，卻以種種禁令摧毀多個行業，趕上絕路，絕對是苛政猛於虎也！

政府無視各界要求放寬禁令之聲，甚至反其道而行，食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，仍在研究可以如何作進一步收緊社交距離措施，因為街上有很多傳播鏈，所以絕對沒有條件放鬆社交距離措施。相信聽了陳局長之言，不少人倒抽了一口涼氣，哀莫大於心死，這些年薪以百萬元計的高官，不懂民間疾苦，本來沒有奢望他們可以打救市民，只要不落井下石便好，可是事實擺在眼前，無情的指令，比疫魔更可怕！

特首林鄭月娥自爆聽東西不大清楚，被懷疑「撞聾」，原來近墨者黑，近林鄭者扮聾，選擇性失聰，而且局部失明，對百業慘況視若無睹。作為香港人，只要行得走得，有感覺，走去油尖旺以及銅鑼灣，便會感嘆，原本繁華熱鬧的消費購物區，淪為死城，不少商場水盡鵝飛，售貨員多過顧客，就算偶爾入內參觀，也是看多過買，一個下午交易寥寥可數，以香港寸金尺土，租金高昂，小小收入拿來交租還是付人工都不夠。不過，他們還可以打開門口做生意，有些行業要被迫關門，例如髮型屋，美容院及戲院，最近銅鑼灣又有戲院結業。

飲食業也是同聲一哭，禁晚市堂食，打擊主要收入，根本單靠午市難以維皮，先後有多間食肆不敵疫情無奈結業，昨日一家老牌酒家上環總店最後營業，客人前來酒樓告別緬懷最後時光，依依不捨，相信類似情景會繼續出現，若果再度收緊防疫措施，雪上加霜，有幾多間可以捱過這經濟嚴冬？禁晚市堂食，所持理據根本不足，但牽一髮動全身，若果沒有晚飯吃，很多人會減少約會或行街購物，零售業當然首當其衝，這些道理不是大學問，有常識都明白，只有高薪厚祿的港官不知道。

政府與民為敵，你叫他放寬，他便偏偏收緊，屢試不爽，完全漠視意見。樓市是經濟命脈輸血管，牽涉多個行業，樓市旺則經濟旺，樓市冰封，經濟好不了。本報多次反映，樓市辣招已經完成歷史任務，也是時候「撤辣」，這些年來各界大聲疾呼，港府卻置若罔聞，有時更諸多藉口，稱「撤辣」會刺激炒風，簡直是漠視現實，香港人現在最怕不是炒樓，而是「炒魷」。

窮則變，變則通，諸多禁令下，疫情反而愈爆愈厲害，證明這些防疫措施不收效，既然如此，應該立即放寬禁令，市民可以食晚飯，去剪髮，美容修甲。香港人其實要求很簡單，這些小小生活必需，竟然要跪求官員賜給，特區還是給人住的嗎？