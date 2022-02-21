香港當前面對兩個可能性。一是在中央主導、支援下，特區政府全力配合，香港的新冠疫情可以迅即受控，不超過每天一萬人確診，確診人數也開始回落。二是中央支援，可惜時間還是稍遲，疫病已在社區全面擴散，難以在短時間受到抑制，確診者每天人數超過一萬，還在上升。中央主導的政策措施只能在一段時間內才生效，但病毒在社區傳播的速度更快。當每天確診人數在幾萬的時候，應對的政策考慮便會要有大的更變。

第一個可能性在現時形勢發展來看，似乎機會不大，近日每天確診與初步確診者已達一萬人的水平，中央支援剛到，特區原來的防疫治疫策略沒用，但中央還未有足夠的時間部署推行新的更有效政策。今後幾個月天氣也既寒且濕，更有利於病毒的擴散傳播。家居隔離引致全家感染，幼兒難免，安老院舍亦大多失陷，未接種疫苗的長者陷於巨大的感染機會內，第二個可能性便似乎是難以避免了。

每天確診幾萬人，便是超過新加坡的情況，香港的醫院應無法應付，方艙醫院也未可趕及。若不能把確診者全部隔離診治，病毒在社區內可更快地繁殖，通過帶病毒者和環境傳播。若不能迅即抑制，疫病會在全港大爆發，防治的挑戰更大，對社會、民生、經濟的打擊更嚴重。

在這個情況下，香港不可能像歐美的與疫共存。社會達爾文主義式的犧牲長者，是任何一個人道主義政府所不能容許和容忍的。應對的方法只能是採取在內地行之有效的封城，按小區逐步封區檢測、消毒。封區當然要禁足，否則何來封鎖。封區不可能如特區政府現時的封一、兩天便止，用內地的經驗，便可能至少7天。

封區要保障民生，則需政府與社區協力提供支援。封區是禁制病毒的傳播，與此同時要治病救人，並以此來隔離和消滅病毒，這便要把大量的確診病人隔離治療。在病床不足的限制下，或許讓輕病和無病徵者留在封鎖小區內，集中於社區公共場地在醫護照顧觀察下進行隔離，還是不應家居隔離。

一、兩個星期的分區封鎖，對經濟與社會當然有打擊，但不如此難以抑止疫病的蔓延，這仍然是長痛不如短痛。香港幸有中央內地的支援，政府應採《緊急法》，落實中央主導的防疫治疫政策，緊急危機只能用《緊急法》應對，不能猶豫、觀望和存僥倖心理，絕不能再怠慢。