美國拉着「國際盟友」全方位的攻擊、打壓、圍堵中國的行動中，英國跳得很歡。英國的目的，是「搭上美國的順風車」，借助華盛頓的力量和中國「作戰」撈到好處，分到點甚麼。

在利用地緣政治、歷史淵源方面，英國有「香港牌」。在跟着美國「五眼聯盟」海上軍事行動上，英國派航母參加軍演，又為自己弄了一張「南海牌」。這兩張牌，英國人一直在反覆打，然而用處不大，最近又弄出了一張「台灣牌」。日前，英國國會下議院通過「英國與台灣關係與合作」的無法律約束動議，建議英國加強與台灣的經貿關係、深化安全合作、支持台灣得到更多國際承認。

這張「台灣牌」剛打出，中國駐英大使館立刻表示「堅決反對動議」，強烈譴責英國議員在涉台問題上的錯誤言行，奉勸他們停止反華政治操弄，停止干涉中國內政，不要在台灣問題上玩火。很明顯，這項動議的要害是「支持台灣得到更多國際承認」，以及英、台要「深化安全合作」。這個所謂「國際承認」是指甚麼呢？英國人不敢言明，其實就是要支持台灣以「主權國家」加入聯合國及聯合國屬下的國際組織。

對此，台灣這些年想盡一切辦法、削尖了腦袋往裏鑽，卻毫無進展，這個圖謀的背後是美國。全球新冠疫情下，美國更是一個勁的抬舉台灣以觀察員的身份參加世界衞生大會。失敗後，拜登又搞「民主峰會」，為台灣得到「國際承認」造勢。英國一向是美國最重要盟友，據稱又和台灣「民主價值觀相同」，自然要有所表現，弄個「動議」此其時也。

在這個動議中，英國聲稱要和台灣「深化安全合作」。英國、台灣相隔萬里，八竿子都打不着，有甚麼「安全合作」呢？這當然跟「南海牌」有關。我們要問，英國既然軍事插腳南海了，現在是否又要在美國牽頭下插腳台海？要為「保衞台灣」出一分力乎？