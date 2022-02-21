風水輪流轉，香港和深圳邊境的鐵絲網，以前是為了防止內地人偷渡來港，如今卻變成防止香港人偷渡回內地，歷史充滿諷刺味道。鑑於日前有一批人從香港偷渡至珠海，其中多人確診感染新冠病毒，並已傳播至湖南等地，引起內地當局高度警惕。珠海警方懸紅鼓勵市民舉報偷渡者，深圳方面更在蓮塘口岸附近加高和加固鐵絲網。

有人也許認為這是小題大做，其實站在內地的角度，凡事小心是沒有錯的。香港正是因為防疫疏漏才落得如此田地，內地好不容易維持動態清零，豈能功虧一簣。最重要的是，內地一旦爆發疫情，主要官員勢必被問責，不像香港高官統統免責，人家能不謹慎？

事有必至，理有固然，近年香港屢屢成為內地同胞嘲諷話題，不是沒有原因。回歸前的香港曾是高大上的代名詞，成為內地城市爭相學習的榜樣。可惜好景不常，回歸後香港發展停滯不前，原有優勢逐漸喪失，整體競爭力每況愈下，許多方面已被內地後來居上，內地人看待香港的目光也由仰視變成平視甚至俯視。尤其是香港應對疫情雜亂無章，烏龍百出，更成為內地網民集體笑柄。

然而，有些香港人的思維依然停留在幾十年前，自我感覺良好，至今仍對內地擺出一副高高在上的姿態。林鄭月娥正是當中的代表人物，她一直對內地防疫政策不屑一顧，以「始作俑者」形容內地動態清零，並拒絕倣效內地推行全民檢測。結果如何？結果為香港帶來奇災巨禍，她自己也焦頭爛額，終於不得不改口，承諾堅持動態清零，並計劃推行全民檢測。經此一役，其爭取連任的希望已基本破滅，即使特首選舉改期，恐怕也無法挽回敗局。

昨日因，今日果，香港淪落至此，一切都是自己造的孽。這些年香港亂象不絕，佔中之亂、旺角暴亂、反修例黑暴等等，一波未平一波又起，將香港一步步拖入深淵。好不容易盼來《港區國安法》，政治亂象逐漸消失，社會逐漸恢復穩定，沒想到又碰上世紀疫症，港府抗疫無能，使香港再度墮入深淵。莫非這就是壓垮駱駝的最後一根稻草？

若問古今興廢事，請君只看洛陽城。歷史的輝煌與如今的落寞，正是許多歷史名城的共同寫照。回歸25年，香港極速衰落，百年輝煌一去不回，怎不令人慨嘆！