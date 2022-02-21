面對新一波疫情來襲，逾30間安老院舍被攻陷，自詡智商高於常人的勞福局局長羅致光除了廢噏「香港已進入戰時狀態」，便是勤於做鍵盤戰士。昨日他又發表網誌，聲稱會支援院舍防疫，還提出大堆措施，看似做咗嘢，其實根本沒有解決問題。

高智商局長表示，部分確診院友或密切接觸者可能要留在院舍檢疫或治療，又或出院回到院舍，局方理解不少院舍面對人手緊張情況，已和社署採取一系列措施提供支援，包括向院舍派發快速測試劑，並向院舍員工提供個人保護裝備和防疫指引，例如保護衣、口罩等。此外，社署亦會再向所有安老院舍及殘疾人士院舍發放特別津貼，以及「人手支援特別津貼」等，並再次提出加快為院友接種疫苗云云。

為何說當局看似做咗嘢，實質沒有解決問題？這絕非無的放矢，現時確診長者面對最大問題是根本沒有醫院床位或隔離設施接收，醫管局和勞福局只知叫院舍接回長者，卻不想想院舍根本沒有隔離設施，將這些長者接回去只會令疫情蔓延，傳染更多長者。另一方面，這些長者大都需要特別照顧，吃喝拉撒都要人幫忙，不返回院舍根本無法生活。羅致光一味向院舍派發物資，完全不能對症下藥，派錢也是聊勝於無。只要政府仍無法大量增加隔離設施，院舍長者慘成人球的亂象只會重複發生。

說到底，這波疫情全拜無能政府防疫漏洞百出所賜，絕對是一場人禍，最不堪是林鄭政府面對疫情失控仍然躺平，一心一意與病毒共存，完全沒有及早準備應變計劃，遑論增建隔離設施。要不是驚動到國家主席習近平親自過問，敢肯定港府直到今日都是無所作為。羅致光口講香港已進入戰時狀態，身體卻毫無行動，跟廢噏無異。