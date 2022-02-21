疫情肆虐，危城告急，能夠多得一分資訊，就多一分把握去謀劃抗疫之道，故本欄曾批評香港政府發布的資訊太慢。譬如在新一波疫情中，病亡者有多少人已打疫苗，多少人沒打，打的是哪一種疫苗，已達多少針，都應該第一時間向外公布，好讓社會大眾，尤其是長者們從中衡量，以決定自己是否該接種疫苗，或者該如何接種。

盼到頸子長，衞生署日前終於公布了近期的統計數字，計算新一波疫情的46位亡者，其中40位沒有接種疫苗，只有6位有接種。那6人之中，5人是打科興疫苗，一人打復必泰。若以新近的國際標準，要完成3劑接種才算達標，上述6人，卻沒有一個達標，最多的也只打了兩針。這固然只是初步數據，但基本上已反映出，疫苗對防止病亡有一定作用，有接種和沒接種的死亡比例，是6比40。

本欄曾經多次強調，是否應該接種新冠肺炎疫苗，是2021年香港最無聊的一項爭論，世界上抗疫最成功的是中國內地，內地專家一直鼓勵人們應該盡量接種。有優等生在前面引路，香港這個次等生緊隨在後便是，又何必自以為是、自製煩惱呢？

當然，這不是說所有市民不管有理沒理，一律都該打疫苗。如果閣下曾諮詢醫生意見，認為你的身體不適宜接種，那就不能勉強，但若是一般人，則打疫苗總比不打的安全。

特首林鄭月娥說，最遲到本月底，香港合資格人士的疫苗注射比率將攀上九成，社會上的反疫苗聲音終於潛消了。因此，若然健康情況許可，而又未打第3針的市民，應該積極考慮去打。大家須緊記車公老爺的教誨：「積薪歷火非無事，識者能知火未燃。」