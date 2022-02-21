衞生防護中心日前在疫情記者會上公布，自去年12月31日起的46宗死亡個案中，只有6人曾接種新冠疫苗，當中4人完成兩劑接種，餘下兩人只打了一針，當局能整合資料並公布出來，可見肯定非同凡響，否則又怎會報出來呢？頃刻間，看夕陽滿盼望，打針抗疫論席捲全城，人生滿希望。

然而，46宗死亡個案中，有打針也好，沒打針也罷，有幾多是長期病患，又或者有幾多是年逾八旬的年邁人士，是不是也應主動整理羅列再開誠布公，讓各界自行研判？皆因沒有一條生命值得為港官防疫漏窿、引毒入境而無故被犧牲掉，所以每一個個案都不可籠統處理，簡陋地輕易歸納為40個未針對6個已針，就此算數。單是已針個案對上一針何時打，是否無症狀感染，如有發病日期，已針者與未針者從發病到死亡的分野又是如何，凡此種種才是科學求真精神，否則，只是單純的政治宣傳。

當局在大講特講「40未針對6已針」的同時，何不也講解一下，日前有51歲男子、52歲女子，先後從香港入境澳門，前者已打3針，後者亦已打兩針，二人在進行病毒檢測後證實確診，同被界定為無症狀感染者。

接種新冠疫苗減低被針者的重症、死亡率，但無症狀感染者在社區卻做出甚麼樣的影響，籠統帶過是無助抗疫的。近日先後有4歲及3歲童疑染疫後死亡，有指他們年紀太小未能接種疫苗，又因氣管發育未健全，中疫後呼吸更形困難，試問誰該為此負責？是那些沒打針便大事不妙了，就算不死亡也很大機會重症的人士嗎？如果你是父母，你會容許流鼻水、頭痛、喉嚨痛、打噴嚏、持續咳嗽、聲音沙啞的疑似染疫人士接近你的子女嗎？若不從疫苗上對症下藥，抗疫是建築在浮沙之上。