新冠肺炎確診人數飆升，香港醫療系統瀕臨崩潰，上萬名患者在家等候入院，部分長者和年幼患者因為醫院床位爆滿，須在院外露天等候，天寒地凍，恐導致病情惡化，情況令人極為心痛。雖然醫管局已經盡力安排患者轉移到室內設施，但危機仍未解除，特區政府必須爭分奪秒增建方艙醫院，物色合適的社區會堂、體育館等處所安置患者，確保市民生命健康。

香港公私營醫療本已嚴重失衡，病人輪候公營服務時間動輒以年計，當下疫情爆發，更是進一步暴露公立醫療資源不足的問題。除了病床和隔離設施不足，當下還面對極大的人手短缺。公立醫護人員已疲於奔命，即使有新的方艙醫院和社區隔離設施，亦須安排人員去照料。其實有心協助抗疫的私家醫護仍有很多，政府必須加強統籌，用盡私營醫療系統的力量，動員及安排他們加入抗疫行列，讓確診者盡快獲得適切治療。

針對數以萬計的等候入院患者，當局亦要建立一套快速有效的機制，對他們進行分流，根據患者的年齡、身體狀況、症狀、家居和環境等進行評估，確保長者、兒童和其他高風險人士可送院治療；對於只能居家治療的患者，當局應安排醫生，透過視像或電話等方式了解患者情況，最低限度亦派發藥物到患者家中，提供及時的支援。

對於陸續有安老院舍爆疫，同時有院舍拒絕接回已康復的長者，情況極不理想，筆者已促請勞福局加強協調，向院舍發出指引和提供足夠的防疫裝備，切勿令長者變成人球。同時可考慮於社區會堂或中心設置區域，接收未能即時重返院舍的長者，作短暫的療養。現時是全城抗疫的關鍵時刻，當局要以戰時思維調動一切可用的力量，盡快控制疫情。