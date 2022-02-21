朝廷對於香港抗疫陽奉陰違，另搞一套，把一個好端端的香港變成疫埠危城，無名火起三千丈，破天荒地由中央政府發出「十二道金牌」，勒令香港要把抗疫保護人民生命健康作為壓倒一切的任務執行，香港抗疫總司令林鄭月娥不得不發表聲明擁護，可是陽奉陰違。

最典型的是，全國人大常委譚耀宗日前踢爆醫管局講一套做一套，視人命如草芥。事緣大量中招病人在寒風苦雨下於醫院門外輪候入院的問題，多日未獲解決，醫管局主席范鴻齡卻表示「人手無問題，毋須尋求內地醫護的支援」，刺激起譚耀宗把火，一次過燒埋特區政府醫療衞生部門一貫歧視內地、自大和排內的官僚作風。若港府部門一再把習主席重要指示「抗疫壓倒一切」當耳邊風，試問怎可以及時拯救疫難中的老百姓？譚耀宗舉出一個特區官員無從反駁的實例，早前內地送一批快速抗原檢測包急援醫管局，但醫管局竟然說該檢測包並非衞生署批准註冊的那幾款，因而拒絕使用。如此歧視內地，怪不得阻礙內地醫護人員支援。

其實，醫管局和衞生署採購選擇應用醫療衞生的藥物及器物、物料，豈止在政治和意識形態上存在歧視內地那麼簡單，種種的選購都可能隱藏着權錢交換。既得利益集團或製造商、供應商，與政府採構官員有千絲萬縷的關係，構成一個龐大的跨國醫療衞生利益供應及分配食物鏈。

據說醫管局一些有份參與評分藥物和物料的政府醫生，可以獲得來自供應商每年豐厚的利益分成或佣金分紅，不時獲免費招待豪華出國考察，有關的獲益者有申報嗎？有獲僱主（即政府）批准嗎？有報稅嗎？對於醫療衞生部門懷疑出現官商勾結和貪腐情況，廉政公署和審計署必須主動介入調查。