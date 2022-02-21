悲風淒雨天淚流，獅子山下萬家愁。上天也為無助確診港人哭泣！第5波疫情核爆式蔓延，曾經係「福地」嘅香港，每日爆疫攀升至五、六千宗，公立醫院爆煲，有公院資深醫生稱，萬一深切治療部（ICU）爆滿，難維持醫護與病人一比一人手比例，不排除會讓生存機會較高嘅病人先獲配床位。咁講即係重病者只好乖乖等主寵召？

一個疫情來襲，獅子山下滿街淚！香港一夜之間慘變第三世界，庸官無能，從不未雨綢繆，出事啦，就出嚟廢噏！勞福局局長羅致光只以官威壓老人院舍，話會叫社署發出警告及指會有嚴重後果！之不過，有乜解決之道？吾友看了老朽尋日之蕪文，捎來短訊，果然有計，佢自嘲只係牛頭角順嫂一名，提出一招：將老人院合併和分類。要言之，分開一些院舍專做中招而輕症嘅，一些專做冇中招嘅。將一眾老友記遷移分類，便能達到分隔。病好了的，再移去健康嘅院舍，如此分流，便不至於令無辜老人如人球般冇人肯收咁陰功！

民間「順嫂」都起碼諗出啲解決之道，唔似啲庸官一味廢噏無謂！至於醫管局，當然抵鬧，一班高層，年薪個個五、六百萬元，卻把公院變成難民營！正如本報「正論」指出，面對公院哀鴻遍野，患者一床難求，醫護人員疲於奔命，醫管局主席范鴻齡無動於衷，甚至表明不需要內地醫護人員來港，完全沒有急民所急，更無為患者福祉着想，根本同草菅人命無異！

真係鬧得好！古人說，名必有實，事必有功。冇錯，醫管局高層個個資歷顯赫，不過名聲必須與事實相符，做事必須有結果來證實。醫管局架構向來被譏「肥上瘦下」，果然一片浮術虛名，只做「偽事」，如此無能，確實愧對港人！