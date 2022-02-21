第5波疫情逆襲，令香港從防疫「超一流城市」倒退淪落，確診和病歿人數飆升，防疫資源擠兌，公共醫療「癱瘓」，全城情緒恐慌。國家主席習近平下達最高「動員令」，既支援又問責，督導特區團結精進，並為根治疫癘指引方向。然而動員只是一時，長效控疫還需依憑善治敏行，只有齊心、實幹和超前應急預案，才能整治抗疫和管治軟肋。

傳播性高的變種病毒Omicron在突破邊防後，社區猝不及防任蹂躪，港府的治理體系和治理能力，短板暴現。大家不禁要問：經歷沙士和豬流感，以及已踏進第3年的新冠疫情，特區有了哪些反思和改進？還有哪些急待改進的政策和執行紕漏？未來需要作出哪些改革完善？

疫情急轉直下，區區有疫情，特別是不明源頭個案遍地開花，政府竟是束手無策，市民更是惶惑不安，防治工作陷困境，被動捱打。由於事態嚴峻，習近平主席罕有地從中央最高層級的視野維度，直接下達重要指示，下派硬任務，明確要求特區做好「三個一切」和「兩個確保」，列明特區政府不能再自我設限、瞻前顧後地拘泥於所謂議事程序、價值判斷和政策思維，而是肩承廣團結、嚴問責、明賞罰、果決斷、勇擔當的主體責任，盡快遏制疫情和穩定社會大局。

香港疫情淪陷，其中一個關鍵因素是有人將政治滲雜防疫，刻意將「動態清零」和「與病毒共存」予以政治區隔，並且牽扯歪曲「一國兩制」原則，借故挑弄對中央或特區政府的不信任情緒，堆砌私隱、自由等理由鼓動反對和抵制，而政府則未能早作準備和反制，予人把關不力、受壓會動搖的負面印象，既削公眾信心，亦令防治成效大打折扣。

「動態清零」策略不存妥協，但要順利落實亦非易事，須先做好流行性疾病調查，快速追溯傳染源，再就傳染源、確診者、密切接觸人群的「三點一線」式閉環管理，但相關的認知、執行、配套資源和訊息發放等都屢見錯漏，這是不必要的，亦是自我窒礙的。若仍甩漏不斷，將成防疫軟肋。

如果說抗疫這場跟時間賽跑的硬仗，防控是第一戰場，輿論就是第二戰場。在面對突如其來且變數大的疫情危機時，任何防治政策措施都無法面面俱圓，怨懟批評既是免不了，可做的便只有二，一是做到快準細及有足夠的彈性、韌性和敏感度，體現市民的最大利益，藉此促進各界的目標和行動一致。二是搶佔話語權，用公開透明的訊息釋除民怨、遏制干擾和導引認同政府的防疫策略表現，但這方面的力度單薄，主動性和針對性都有待加強。

面對疫情，應急保障是另一個關鍵因素。香港的醫療資源並不缺乏，在配置落實方面雖有所改善，但仍待強化、系統化和官商合作，更要以前瞻視角去超前準備和擬定應急預案，不能臨急抱佛腳。