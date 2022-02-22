功夫茶：公屋輪候無限等　廢官欺民真冇品

「等，寂寞到夜深！」今時今日，香港仲有啲咩係唔使排、唔使等呢？檢測結果要等、醫院床位要等、諸如疫情清零、經濟復甦之類統統唔使講，有排等！不過點等，都唔夠輪候公屋等得耐；皆因隨着時間流逝，公屋輪候時間反而逐年增加，一年變3年，3年都卒之變6年，簡直就係考驗港人嘅耐性，嗰本公屋輪候冊隨時仲厚過閻王府本生死簿啊！咁玩法，與其望住個公屋輪候時間，不如盼望中央快快對班廢官問責，抑或今屆政府快快完好過囉！

每屆政府上任初期，都誓神劈願話會解決本港土地供應問題，又話會制訂長遠房屋政策。哈，長係夠長，之不過原來話輪候公屋嘅時間長。房委會尋日就話畀公眾知，呢屆政府做咗都接近5年，終於都成功打破紀錄，將公屋輪候時間推升至6年，創23年嚟嘅新高。最新數字顯示，一般公屋申請多達15.2萬宗，配額同計分制下嘅非長者一人申請都有大約9.65萬宗，結果兩者嘅平均輪候時間都較上一季分別上升咗0.1年同0.2年。截至去年底，喺過去12個月獲安排入住公屋嘅一般申請者平均等咗6年，就算係輪候時間較短嘅長者一人申請者，都平均等咗4年。

嘩，人生有幾多個6年啊，特首任期都係得5年啫，換言之有啲市民可能喺特首未上任就開始等，卒之等到特首卸任都未等到，唔知啲廢官知唔知個醜字點寫呢？嗱，房委會就解釋，由於去年第4季有多個大型公共屋邨項目，畀一啲輪候咗好耐嘅一般申請者上公屋，佢哋嘅輪候時間因而反映咗喺最新嘅平均輪候時間之中。咁講法，其實有啲市民可能唔止等咗6年㗎噃，隨時係8年，甚至10年，不過除番開平均6年咁解。

對於政府嘅說法，坊間點睇呢？有議員話情況「唔理想」，推斷未來3年輪候數字都不會回落。公屋聯會總幹事招國偉仲預計，下季嘅公屋輪候數字都會繼續徘徊高位，甚至進一步上升。查實唔使估嘅，大家睇番現時疫情咁嚴峻，港府連搵張有瓦遮頭嘅床位畀啲確診病人都咁難，咁覓地起屋又點會快呢？話說東方傳媒機構急市民之所急，無論喺隔離設施定增加土地供應之上，都畀晒建議港府啦，成班廢官有冇聽？大家有眼睇！縮短公屋輪候時間，非不能也，實港府不為也！

香港人一生大部分時間都浪費喺個「等」字之上，歸根究柢，都係官員表現零分，港府無能所致。所以話，全港市民真正等緊嘅，又點會係公屋、醫院床位咁簡單。實際上，港人真正等緊嘅係港府換屆，等緊中央對班廢官嚴肅問責，等緊有能者上任，等緊香港重新出發。睇唔到希望又儲夠錢喎，咪索性移民閃人囉！