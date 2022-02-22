正論：疫苗通行證擾民　如何能安心出行

疫禍一波接一波，政府未能平息風波，反而興風作浪，一次又一次防疫漏招，卻又一次又一次加辣，收緊防疫及限聚措施，而且狠處不算狠，幾個月前市民未必會相信，進入商場規定先要打疫苗針，以為是有人散播假消息，又或是言之過早，怎料最終會在年初便成真，政府也不否認將來乘坐車船都要打針，恐怕只是時間問題。

政府谷針狠招，「疫苗通行證」將於周四實施，包括商場、街市、食肆等，本來所有港人都可以進入的處所，一夜之間，變成需要接種疫苗後才可進入的處所，不少人感覺到，這個計劃變相將市民分為類別甚至等級，前所未見，換着往昔香港，恐怕又有很多人抗議，更會被指涉及歧視，實質上見仁見智，連平機會也默許，不出聲阻撓，只有一兩個市民敢挑戰該政策，提出司法覆核，究竟能否成功，實在未許樂觀，始終政府有龐大法律團隊，如果連法律基礎也未搞清，又是自己製造笑柄。

外國實行多時，香港還是第一次實施，又起了一個容易令人混淆的名稱「疫苗通行證」，其實計劃本身沒有一張獨立實體通行證件，只是由疫苗接種紀錄（針卡）及安心出行手機應用程式組成運作，市民需帶實體針卡到處所，又或者上載到手機安心出行程式中。對老人家來說，未必懂得把針卡上載到手機，要把紙本紀錄隨身攜帶，弄爛了或弄丟了，補發需時，就有一段日子鬧市處處免進了。又如果手機沒電，不能掃碼，亦是到處都變禁區，人有三急，想去商場借個廁所也食閉門羹。

「疫苗通行證」計劃又分為兩類處所；主動查核的處所，主要是食肆及會址，需要市民主動出示，而被動查核的處所包括新加入處所，如商場、街市及百貨公司等，被查核時才需出示。相信很多人都搞不清這兩類處所，何時才要主動出示針卡。而高官自吹自擂，稱看不到很容易便會誤墮法網，亦不希望透過執法要求市民打針。掩耳盜鈴，莫過於此，明明是以阻嚇及分化的手段來谷針，現在卻裝慈悲，假若不執法，那為何推行出來？

不少人預告「疫苗通行證」會淪為擾民措施，未計誤觸地雷犯法，單是在處所排隊掃碼已經費時失事，尤其是大型商場，人流之多，往往要花幾分鐘輪候進場，人龍更加製造播疫場合，如果有檢查更加形成混亂，商場會有足夠人手去處理疏導嗎？許多人行街購物是路過即興，等得不耐煩，索性不入去，橫豎現在網購非常方便，「疫苗通行證」趕客，對於商場造成的損失，相信很快浮面，對於營商及消費者，都是雙輸局面。

政府指「疫苗通行證」執行初期，僅接種一劑疫苗即可進入表列處所，但會逐步提高要求，最終須接種3劑疫苗，谷針之心，路人皆見。如果對抗疫大任有明顯的幫助，種種犧牲或許值得，但可惜事實擺在眼前，新冠變種入侵，不論你有沒有打針，正如被人嘲笑「病毒在夜晚六時後才出沒」，官員不斷厚顏推出廢策，市民就算哭喪着臉，也要默默承受，荒謬無奈，這就是香港嗎？