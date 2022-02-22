世界視線：法國從馬里撤兵　歐洲為惡果埋單

法國總統馬克龍於上周宣布，與盟友協調後決定撤走在西非國家馬里共同反恐的軍隊，並歸咎於馬里過渡政府多重阻撓。法軍從前殖民地撤走其實與反恐戰略失敗、馬里反法情緒高漲及俄羅斯介入有關。法國敗走馬里後，非洲薩赫勒地區的反恐形勢將更加惡劣，甚至加劇地中海難民潮，惡果最終由歐洲國家承受。

法軍撤走前，已在馬里展開長達9年、代號「新月沙丘」的反恐行動。惟法軍反恐成效不彰，不但不斷承受傷亡，且馬里政府軍對平民犯下暴行，因此大失民心。及至去年7月，法國調整反恐戰略，聯同瑞典及愛沙尼亞等國家組成塔庫巴特遣隊，以軍事及政治雙管齊下打擊馬里的極端組織，但效果不明顯。馬里反恐每年消耗法國近6億歐元（約53.24億港元），在法國內部引起不少質疑。為了避免在馬里陷入戰爭泥沼，重演美國在阿富汗的悲劇，法國惟有止蝕離場。

馬里政局最近兩年動盪不安，亦影響與法國的關係。馬里分別在前年8月及去年5月發生政變，第二次政變更推翻了文人過渡政府，成立軍政府及延遲選舉。而且，馬里鄰國幾內亞及布基納法索亦出現政變，由軍人掌政。在美國、法國及歐盟支持下，西非國家經濟共同體於上月宣布制裁馬里，進一步加深法國與馬里的矛盾。事實上，馬里民眾對前宗主國並不抱好感，即使馬克龍主動歸還掠奪的藝術品，仍未能減少他們的反法情緒。

由於馬里軍人武裝奪權，法國及歐洲國家抗拒與對方合作。在極端組織作亂下，馬里需另找靠山提供軍事資源，甚至出手剿滅。與俄羅斯政府關係密切的瓦格納僱傭兵，遂與馬里一拍即合。法國外交部長勒德里昂早前因指摘俄羅斯透過僱傭兵，掠奪馬里的礦產資源。勒德里昂的指指點點，導致法國駐馬里大使被逐，雙方關係破裂，馬克龍的撤軍決定便是後話。

薩赫勒區內的尼日爾有全球第4大鈾礦，70%鈾礦產量由法國控制，以供應本國核電所需。法軍及盟友軍隊撤出馬里後，改為部署在尼日爾。不過，尼日爾的反恐嚴峻程度與馬里不遑多讓，法國會否在傳統勢力範圍一再敗退，值得留意。