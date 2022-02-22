烏克蘭的局勢又轉入新階段。

俄德合作下，德法俄烏四方會議，要循諾曼第形式推動明斯克的協議。美國希望引發的烏克蘭戰爭，因俄羅斯克制，未在美國預期的2月16日開展，俄更部分撤軍來取笑美國。結果不是美國知難而退，反進一步發動烏克蘭政府軍（實質應該是新加入的右派新納粹武裝）侵襲烏東，並用敍利亞白頭盔的例子，製造幼稚園被炸以煽動國際輿論逼壓俄羅斯，形勢似乎變成美國試圖複製敍利亞的內戰，但卻以當權政府對付地方反對武裝。或許這可逼俄羅斯出兵，從而讓美國有機會升級對俄的制裁，並催逼歐盟依從美國同樣制裁，破壞俄與德國正在進行的合作與和解。即使俄羅斯不跳入美國的陷阱，烏克蘭政府軍的攻擊，亦可擴大地區上的軍事對抗，衝擊歐盟的金融市場與歐元匯率，防止歐元對美元的替代，從根本上防衞美國的霸權。美國在烏克蘭危機中採取主動，此舉亦抑止烏克蘭總統為維護國內經濟政治穩定而公開反對內戰，以免掀起烏克蘭國內反對美國和北約，反對政府與軍隊內部的新納粹主義。

問題是，俄羅斯會否掉進美國的陷阱，普京應不會愚蠢到依照英美宣傳的進攻日期與路線出兵。但烏東開始總動員和疏散老弱，表明俄羅斯是預期美國會假政府軍發動戰爭。

烏東的最佳策略是堅壁清野，誘敵深入，以便圍而聚剿之。烏東武裝與俄羅斯若能把領先侵略的新納粹部隊全剿，也捕捉美國僱用的各國僱傭兵，將之公開於世，便可以觸動烏克蘭政府內的政治勢力平衡，也在國際輿論上打一場勝仗。烏克蘭不同敍利亞，沒有眾多的種族、宗教分歧。只是親俄與親波蘭的兩大文化語言和經濟分野。美國故意製造烏克蘭東正教會與俄教會的分裂，也作用有限，造就出來的政治矛盾不會擴大。除新納粹主義勢力外，烏克蘭社會大多數人不願戰爭。波蘭最近亦與美國有所分歧，即使北約控制波蘭的駐軍，亦未必能鼓動烏克蘭西部親波蘭的民眾支持新納粹主義發動的內戰。波蘭與中國友好，目的是發展來自中國的新絲綢之路貿易，它怎麼願意烏克蘭跌入敍利亞式內戰而截絕通往中國之路呢？波蘭不是立陶宛！

只要俄羅斯有力殲滅烏東入侵之敵，烏克蘭政局會朝和解方向轉變，美國企圖便不能得逞。