香港黑暴和抗疫期間，林鄭月娥經常舉行記者會。形勢緊張之時，天天見記者，宣布事項，回答問題，她是迄今為止開記者會最多的特首，她的「好打得」也常常在記者會上大肆發揮，記者會上林鄭大多精神飽滿，振振有詞，狀況頗佳。不過，前兩天宣布推遲行政長官選舉日期的記者會，林鄭大概是「連續作戰」太過疲勞，中央有關穩控疫情的重要指示如「軍令如山」般壓力非凡，林鄭月娥耳朵有些不好使了。

據報道，林鄭月娥在講述押後特首選舉時，「聲線清晰，精神正常」，但在記者提問時，林鄭說：「對唔住，我聽不到」。記者說：「不好意思」，林鄭曰：「你慢慢講」。記者會主持人見此對記者說：「大聲些」。林鄭又說：「一陣間各位提問請稍微大聲些，因為我最近聽東西不是很清楚」。

請注意，林鄭月娥今次聽不清記者提問不是「偶然」之事，而是「我最近聽東西不是很清楚」。「最近」是多久？姑且不論，就以耳朵聽不清楚來講，原因可以很多，可以根本沒事，也可以事情不小，還可以借題發揮。想當年董建華特首為了鍛煉身體，加強腿力，學習太極拳，見過他比劃的人說，董的姿勢、身法不夠正，若不糾正，會出事。後來，果然見他行走有些不穩；再後來，他就宣布「腳痛」請辭也。

據此我們相信，董伯伯的腳是有些毛病，這個不假，但會因「腳痛」請辭，當然不可信，這裏是另有乾坤的，用小疾來辦大事，古今中外多所見也，政治人物尤精此道。無論是黑暴還是抗疫，林鄭都表現不佳，處境不妙，然而她非常好命，居然無災無難的挺過來了。今次疫情，她同樣好彩，稀裏糊塗、莫名其妙地又混了兩年，而且看她宣讀《施政報告》的宏圖大計，她還是很想連任的。不過，疫情太猛了，積怨太深了，萬一不成，早謀「下台階」還是必要的。這不，耳朵聽不清和老董腳痛是可以有「異曲同工」之妙的。