香港抗疫失敗，罪魁禍首是港府，其次就是醫管局。作為負責執行公共醫療政策、管理公立醫院及診所的公營機構，醫管局明顯失職。新冠疫情已持續兩年多，醫管局理應累積了豐富經驗，也理應有一套完整的應對方案，可惜事實恰恰相反，面對第5波疫情來襲，醫管局手忙腳亂，根本不知如何應對。變種毒株Omicron傳染性極強，這是人盡皆知的事實，為何醫管局沒有預早制訂應變措施？大批老弱患者在寒風中苦候入院，這不是醫管局的責任又是誰的責任？

有人質疑香港醫療為何崩潰至此，醫管局行政總裁高拔陞以「非常不好意思」回應。其實這不是不好意思的問題，而是嚴重失職的問題，並非輕描淡寫的道歉就能敷衍過去。最令人莫名其妙的是，整個公共醫療體系瀕臨爆煲，前線醫護疲於奔命，醫管局主席范鴻齡還在說風涼話，聲稱人手沒有問題，不需要內地醫護來港。很明顯，他根本沒有去醫院實地考察過，否則不可能認為人手沒有問題。這種不食人間煙火的權貴掌管醫管局，正如晉惠帝「何不食肉糜」一樣，不亂七八糟才怪。

內地無私支援香港，醫管局卻拒人於千里之外，連內地贈送的快速檢測包也一度拒絕接受，這豈止是閉關自守，簡直是狂妄自大。這些人一貫崇尚西方，歧視內地，殊不知正是因為他們不願跟隨內地成功的抗疫經驗，反而學西方躺平，香港才會落到如此地步。

最近有人提出一項奇葩建議，以自願的方式，將症狀輕微的患者送到內地指定地點治療，例如在深圳興建方艙醫院，完成治療後返港，這樣就可以減輕香港醫療負擔云云。想得挺美，提出這種建議的人頭腦必定不簡單。但有沒有想過，患者自願，深圳自願嗎？香港自己抗疫失敗，就將病人甩給內地，這也未免太自私了吧？己所不欲，勿施於人，香港有些人總是自以為是，把自己看得太重要，從來不懂得尊重別人，以致笑話百出，惹人討厭。人必自侮而後人侮之，香港形象在內地人眼中愈來愈負面，豈是無因。

中央全力支援抗疫，無疑為香港帶來曙光和希望，但如果港府陽奉陰違，醫管局明阻暗抗，中央所有支援都將事倍功半。所以，國家領導人要求港府切實負起主體責任，就是為了防止港產官僚繼續躺平，林鄭月娥聽懂了嗎？