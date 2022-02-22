疫苗通行證本周四實施，然而大量被禁營業的表列處所能否如期復業仍是未知之數，食衞局局長陳肇始則事先張揚絕對沒條件放寬社交距離，甚至會進一步收緊。消息一出，商界以至打工仔無不心裏一沉，失業倒閉潮勢必如海嘯來襲。

飲食業透露，現時正經歷史上最大危機，僅剩20至30%生意，擔心當局若再加辣，例如重推全日禁堂食等禁聚措施，必然雪上加霜；其餘受影響行業同樣憂慮復業無期，僱主、打工仔齊齊等死。實際上，目前已實施二人禁聚令，又不准跨家庭聚會，當局還要加辣，難道要一人限聚？最不知所謂的是，陳肇始還要將每日新增確診個案迭創新高怪罪市民，歸咎市民未有減少聚集。人們實在疑問，到底陳姑娘是否活在平行時空？否則香港明明已淪為死城鬼影冇隻，她居然毫無知覺，反指市民不合作？

筆者在過去的周日有事須往銅鑼灣處理，整個銅鑼灣人流車流疏落，前所未見，陳姑娘不食人間煙火，當然不知究竟。全港最多人群聚集之處只有兩類地方，一個是超市，另一個是排隊強檢場所。前者人多不難理解，畢竟即使市民足不出戶，始終要解決一日三餐，日用品亦需補充；反而港府「懶叻」首創驗污水壯舉才是最擾民，污水本身就是藏污納垢、充滿細菌，加上流來流去，驗出新冠病毒何足為奇？全世界都沒有這個做法，正是因為知道此舉戇居兼多餘，偏偏港府樂此不疲，花費大量人力物力也在所不惜，結果每驗一處、折騰一方，反而增加播毒風險。

再說，港府動輒限制商界營業，但不等於業主會因此減租，到頭來只是逼死中小企。林鄭只叫業主共度時艱，但當政府旗下街市公屋等都沒有帶頭減租，業主真係睬你都傻。