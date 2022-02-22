90多歲的英國女王伊利沙伯二世，剛證實染上了新冠肺炎，幸好老人家身子骨硬朗，目前大致無恙。英女王曾注射疫苗加強劑，或許是因此，讓她能挺住。

不論在英國還是在新加坡，都有研究顯示，80歲以上而沒接種疫苗者，死亡率約為20%，接種了疫苗，死亡率可降至約2%。很可惜，政府對新一波疫情準備不足，如今不少老人家在衡量風險後，正打算去打疫苗，但注射站區區滿額，很多人望門興嘆。

按理打針不是難事，既然中央已答應支援香港，如果本地醫護人手不足，可否請內地的護士幫忙？只要馬上組織團隊，進入本地老人院，替所有自願接種疫苗的長者服務，不就可以了嗎？變種病毒Omicron的擴散速度很快，今日的香港，要跟時間競賽，長者早一點打疫苗，健康就早一點有保障。英女王要不是注射了加強劑，她也未必能像今天般，染疫後仍活動如常。

本欄雖然一直支持接種疫苗，但十分體諒過去不想接種的朋友，事實上，我也有好友在打疫苗後，出現了嚴重副作用，須調理三數個月，才勉強回復正常。去年，不少市民，尤其是長者，就在防疫需要和疫苗可能產生的副作用之間作衡量。疫情不嚴重時，老人家自然不想打針，如今疫潮肆虐，不少人改變主意，也是情理中事。

風險會隨時間而變，市民的意願也是時時不同，為政者應當早作綢繆，豈可臨渴掘井？尚幸中央已答應全力幫助香港，但要支援的不止是物資，看來還要指導港府該如何決策。港府向來少見風浪，在急風驟雨中，恐怕就要有人站出來，手把手地教導他們該如何掌舵。