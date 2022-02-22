香港大學日前公布研究發現，新冠病毒會導致男患者性腺機能減退及生育能力下降，但接種疫苗可預防這種併發症。在疫情仍未受控的今天，上述研究真是充滿學術價值。

據美國史丹福大學早前公布「全球前2%頂尖科學家2021」名單，排名全球第二位的香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌早前表示：「我個人估計，當第二代疫苗面世，它可以針對性應付Delta、Omicron，屆時疫情防控容易很多，社交距離措施可以大幅度減少。」當前肆虐香港的不是原始病毒株，而是變種病毒Omicron，疫苗究竟可預防些甚麼呢？答案在每天的疫情記者會已作公布。

接種疫苗能預防生育能力受損，實在太好，倘能有效防止感染及擴散變種病毒則更是人所樂見。畢竟，外媒早有報道指全球生育意願普遍下跌，意大利、西班牙、美國、日本等生育數字創新低，只有一些應對疫情相對較好的北歐富裕國家，例如挪威、丹麥、芬蘭，出生率才沒怎麼下降。

撇開2018年已有研究指全球生育率驚人下降，美國印第安納大學金賽研究所早前有報告指，無論甚麼性別、年齡，有四成受訪者表示疫情下性生活有所下降，這不令人驚訝，就算疫苗可預防生育能力免致受損，但生活能力呢？人們看着疫苗被說得那樣神乎其神，惟接種率愈高，確診數字反而像美國俄亥俄州某新冠病人的下體般長時間勃起。當生活也成問題，如何談風花雪月、談性生活？更莫說生育了。近日網上流傳一幅迷因圖，戳破了上世紀與Z世代的男性得知不育後的反應：前者悲哀，後者索性做Playboy。有沒有關於疫苗預防人類費洛蒙受損或脫髮、「地中海」的研究？因為不論甚麼年紀的男性，這都很「致命」。