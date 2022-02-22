特首早前宣布，在中央全力支持下，特區政府會推行全民強制檢測，初步考慮用身份證安排市民檢測，並參照澳門做法，實施兩次至三次檢測，方案詳情有待細化。自第5波疫情爆發以來，筆者和各界人士一直呼籲當局推行非禁足式全民強檢，但當局受制於檢測能力不足等因素，過去無放上抗疫議程，幸好中央及時支援，打破瓶頸，扭轉本港被動的抗疫形勢。只要配套就位準備就緒，全民強檢愈早做愈好。

要做好全民強檢，最關鍵是下一步如何處理確診患者，只有將患者盡快從社區中隔離出來，讓他們得到適當的治療，全民強檢才是有意義的，才能有效遏制疫情。可預計在下月實行全民強檢後，必然會篩查出大量的確診者。當局必須吸取早前因醫院爆滿，患者被迫露宿在院外帳篷的教訓，提早預備充足的隔離設施和治療床位，第一時間供篩查出來的確診者使用，同時主動招聘或號召更多私家醫護人手，以應付新增床位帶來的人手需求。

至於檢測的過程，當局必須要有周全、高效的計劃，首先是要大幅增加檢測點，以分流檢測人群，並參考前年做普及社區檢測計劃的經驗，做好預約登記安排，例如可憑身份證在網上登記檢測時間，在約定時間去做檢測，避免人流聚集輪候，降低病毒擴散的風險。對於一些行動不便的長者、殘疾人士，以及住在院舍有需要的人，當局應安排外展檢測隊上門檢測，盡可能提供便民服務。

誠然倘有禁足配合，全民檢測效果會更好，但本港人口密集，封城並不現實，做多幾輪檢測已有助清零。雖然全民強檢並非禁足，但筆者籲企業配合有關措施，盡量安排員工在家工作，市民如非必要切勿外出，大家齊心留家抗疫，讓香港盡快走出疫境。