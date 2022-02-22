本屆政府最後一份財政預算案即將發表，這是一份蕭規曹隨的例牌預算案，還是一份配合「抗疫壓倒一切」「十二道金牌」的救災救民預算案？香港市民食粥還是食飯，就看財爺陳茂波了。

在預算案公開徵詢市民意見之時，香港還沒有第5波疫情。怎料人算不如天算，第5波疫情如海嘯襲港，單日中招達數千宗，酒樓、銀行、商場關得便關，所有節慶活動全部取消，昔日情人節的鬧市街頭，今天「開機關槍也掃不到人」。悽悽、慘慘、戚戚！疫情突變下，全國緊急動員調動所有人財物援港，難道香港預算案的方針不自救嗎？上周財爺在立法會回應議員的建議時，卻採「不變應萬變」的態度說：「政府會繼續恪守審慎理財、應使則使的原則，並且保留財政實力，以確保金融穩定，並應付已知和未知的情況和需要。」面對香港巨大疫災打擊下，政府若不開倉派米，還會得人心嗎？政府繼續亂用公帑劫貧濟富和獎懶罰勤對嗎？

首先，最新一輪抗疫基金也只不過270多億元，而英資國泰獨家卻受惠300億元，市民和港商服氣嗎？其次，疫情下大中小的生意都難以為繼，失業半失業人數如倒骨牌，政府一直「死口」拒做的緊急失業援助金也終冠上「臨時」的字眼實施了，可是，18萬鐵飯碗的公務員卻「在家」所謂「工作」。而另一方面，政府為了解決人手不足，又浪費公帑高薪聘請退休公務員解窘，合理嗎？再者，600多萬元年薪的醫管局主席范鴻齡，拒內地醫護緊急援港、虐童的保護兒童會負責人和失職瀆職的高官還可繼續享高薪厚職，對嗎？最後，政府應收回錯發給賺大錢壟斷性企業的抗疫基金，去救應救之民。預算案若不撥亂反正，便不得人心。