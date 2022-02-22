疫情在延燒，香港在哭泣！庸官無能，害慘全民！老朽看本報跨版大頁，見到在冷風淒雨下，市民苦候排檢測，有長者跣低，舉目無助；前線醫護忙到暈頭轉向，一幅幅圖片，展向港人確診抱病求醫嘅無力感，尤其有一個以上小朋友染疫，做母親嘅手抱一個另一手拖一個，冷風蕭蕭，寒雨凜凜，那種慘況，有無語問蒼天之悲！這裏是香港！曾經的東方明珠，如今變得如此絕望荒唐，堪比第三世界！孰令致之？

「穩控疫情壓倒一切」，無奈一眾廢官屎急挖洞，臨渴掘井，抗疫鬆弛無度，遂使公院急症室淪陷，醫管局後知後覺，現有7間「指定診所」不敷使用，依家先話擬擴充指定診所治輕症患者，其實應該擴展到18區都有呢類指定診所，為輕症者處理簡單藥物治理，以減輕公院嘅不勝負荷！

講乜啊！政府連發放資訊都混亂，阿哥，日封夜檢，市民已被折騰得身心俱疲；最慘係「居家隔離」卻對留家等候嘅感染者全無指引。家居自療有重症和輕症之分，重症者若命懸一線，即送院急救乃天經地義，而輕症者不妨留家服退燒藥之類在家休養，這是「非常時期」的可行方法；問題係政府有關部門要給予病人一些指引，如怎樣服藥，如何隔離的明確步驟，以釋病人疑慮。

市民人心惶惶，若居所或附近大廈有確診者，就四處撲檢測包、中西藥，大家睇到有關藥物都被盲搶購。依家就係因為訊息不足又混亂，求助政府熱線永遠打唔通，深喉唾液「樽仔」一樽難求；親身去檢測要4至7日才收到結果，你話是否令人愈等愈擔心！廢官抗疫無能，一味谷針，另一味就係研究是否要再收緊社交距離，咁搞法，當真係疫慌不及經濟慌，荷包清零先餓死！