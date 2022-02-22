大家好，小弟會以娛樂圈工作了40年的見聞，每周一次跟各位暢談娛樂圈秘聞，幕後人很多時都跟幕前藝人唇齒相依，一起捱更抵夜或開心嬉戲共度難忘歲月，看到藝人發自內心的真切一面，很多時都比在娛樂版看到的更真切、更動心！

今天開張大吉，我先講我偶像梅姐，梅艷芳一些從沒有人提及過的義蓋雲天真人真事：

1989年我寫了一個劇本《阿啦愛上海》給梅艷芳、林子祥、元彪、林憶蓮合演，還未開鏡尚在籌備之時，我竟遇上了嚴重交通意外。當我康復出院之時，電影已改名《亂世兒女》在拍攝途中了。當我拿着助行架一拐一拐到片場先探班後復工之時，梅姐遠遠見到我拿着助行架，便大大聲的跟我開玩笑：「好彩，傷咗隻腳啫，塊靚仔臉半點也沒損毀！」

由此可知她是一個甚懂安慰人，又善於營造氣氛的樂於打成一片，令你有種自己友的歸屬感，大明星如她的一言一行，總會令到身邊朋友不知不覺間完全被她迷住了；又一次，她竟然乘我坐下時，將我已放在一旁的助行架熟練地把弄一番：「我小時候也曾試過玩跳繩時跌斷腳，打了石膏用助行架活動了數月，你看現在多靈活。好番之後就會一切如常了！」她真懂得令受挫折的人心態樂觀，更在臨走時，忽然細細聲叫助手給她一些錢，然後暗中塞3萬元給我：「休息了這麼久沒收入，拿去用住先吧！」

我為之無言以對，只有眼泛淚光。那時候3萬元足夠讓人上車，難怪梅姐有娛圈孟嘗君美譽。

1997年，羅君左（斌仔）忽然想做導演，找我為他寫一個關於愛跳街舞的年輕人寫實故事，因為那個時期斌仔和梅姐及一眾其他藝人時常愛到尖東Hollywood East及中環DD的士高跳個不亦樂乎的練舞。斌仔這齣細製作寫實片當然不敢打梅姐主意參演啦。誰不知，梅姐忽然在一次劇本會議中現身，細聽我們討論劇情時竟當起編導，說她在街頭遇見這夥年輕人，一時興起共跳街舞。在隱蔽處一鏡直落，神不知鬼不覺。斌仔聞言斷然拒絕：「你想死嗎？你經理人一定罵爆你，跟你有合約的公司也會告你違約，要求賠償！」「不怕，我說路過不知你們在拍戲，貪得意跳跳而已。事後當我知你們拍戲時，導演說只此一個鏡頭，沒有其他備用，再補拍又沒有預算，我惟有不容許印我名字在海報上及影片中便是。」

雖然斌仔這電影因資金而開拍不成，至今我仍難忘梅姐說解這場面時的手舞足蹈興奮神情。

還有2003年，政府大搞「影視再培訓」計劃，屬意找梅姐當主席，充當說客的我並未知她已患上末期癌症，惟她卻一口應承，最後身邊好友齊阻止，堅持要她好好休息，雖然由當時有線電視總經理的徐小明補上，但梅姐仍甚為關心這個計劃。

梅姐，果是切切實實的大情大性，為朋友不惜兩肋插刀的女中豪傑！