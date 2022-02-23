世界視線：俄羅斯欲擒故縱　烏克蘭走投無路

俄羅斯總統普京於周一晚發表重磅消息，決定承認烏東親俄的盧甘斯克和頓涅茨克兩個共和國獨立，並於當晚派出俄軍至當地執行「維和任務」。而在普京作出宣布前，俄方做出周密安排，先宣告在俄國境內殲滅一支烏克蘭軍破壞小組，並隨即召開國家安全會議，斥責烏國違反《明斯克停火協議》，以增加出兵行動的理據。

從俄方的鋪排來看，俄羅斯早已掌握烏軍在境內的滲透活動，但欲擒故縱，任由他們進行破壞活動，並選擇在普京宣布出兵的前夕採取清剿行動。俄國南部軍區在周一早上6時於境內羅斯托夫州開火，擊斃5名烏軍士兵，並擊毀前來接應的兩輛烏軍裝甲運兵車。

烏克蘭政府自然否認俄方指控，但俄軍不僅掌握了擊斃士兵的屍體，而且俘虜一人，必然會從生還者口中套取更多罪證。俄方安全官員在當日下午的克宮國家安全會議上，亦直指烏軍破壞小組在烏東及俄羅斯境內從事爆破輸油管等破壞行動。而在過去數日，俄方官員亦口徑一致，指控烏克蘭對烏東俄羅斯人推行「種族滅絕」政策。首先是在普京與德國總理紹爾茨在克宮舉行的記者會上，普京公開表示在烏東發生了「種族滅絕」，紹爾茨立即表示這是錯誤說法。

有關說法並非普京一時口誤，因為在周一的國安會議上，包括梅德韋傑夫在內的多名國安高官都使用了同樣字眼，指控基輔對親俄地區推行極右翼的新納粹政策。烏克蘭軍隊和民兵早就被指有大批極右翼分子，如果俄羅斯向聯合國提出調查其罪行，恐怕不難揪出一大堆證據。雖然美歐等國會為烏克蘭解脫，但澤連斯基政府難免陷入被動。

在俄羅斯轉入戰略進攻的同時，澤連斯基最主要的靠山美國卻選擇保持距離。美國總統拜登早就強調，不會因為俄軍攻烏而直接調美軍開戰，而只會對俄實施經濟制裁。而最近由美國本土增派往歐洲的美軍，亦小心翼翼繞開烏克蘭，前往德國和波蘭。甚至是美國國務院在俄軍進入烏東之際，也是第一時間把駐烏國外交人員全部撤到了波蘭，留下走投無路的澤連斯基政府來承受外交失誤的後果。