功夫茶：電動車慢人十拍　運輸署繼續落後

執輸行頭，慘過敗家。咁又係，乜都慢人一步，落在別人後頭，比做敗家仔仲不堪。嗱！就算唔敗家，都係羞家！各位，古聖先賢就話：勿謂今日不學而有來日，勿謂今年不學而有來年。莫非都係勸人唔好蹉跎歲月，人生易老，青春難延吖！

嗱！香港成日自詡有活力、有效率，一早呱呱叫要把香港構建成為一個世界級嘅智慧城市，又話要創新科技啦，牛皮慣常吹，到頭來卻變縮頭烏龜，徒惹笑柄！呢，電動滑板車、電動單車或俗稱「風火輪」嘅電動單輪車等電動移動工具，喺外國甚至內地都風行咗一段時間，之但係香港現時法例被歸為「汽車」，一直唔獲批准使用，但不時仍可見到市民喺路上風馳電掣，相信佢哋係鋌而走險！

其實，呢類電動單車根本禁之不絕，尤其喺啲鄉郊或偏僻地方，經常有人「偷雞」馳騁，貪其方便也。既然禁不絕，運輸署去年2月喺白石角海濱長廊旁進行實地試驗，經過分析上述實地試驗結果，初步認為喺技術上，電動個人移動工具及電動輔助單車，與一般單車共同使用單車徑嘅安排，基本上係安全嘅。

香港喺推行電動單輪車等移動工具上，晨咁早就被批評太保守，慢人十拍。網民甚至狠批其落後世界10年！相對外國早就通行，只為方便市民！阿哥，限速25km，單車都快過佢啦，唔通又叫單車做「汽車」？又要攞牌？民間不滿之聲盈耳，可見對運輸署嘅不思進取有幾咁憤懣！

各位電動車發燒友，請稍安毋躁！近日有新進展啦！運輸署表示，希望進一步了解電動個人移動工具於單車徑作短途代步嘅情況，故與科技園合作，推行先導試驗計劃，暫定為期半年。計劃由今年第二季開始，範圍為港鐵大學站至科研路之間嘅單車徑，全長約3公里。有議員就指出，滑動工具為新趨勢，政府應該早要推行！

咁又係喎！人哋外國已經用呢啲電動移動風火輪作為代步工具久矣！而運輸署先至來「先導試驗計劃」，仲唔係執輸行頭慘過敗家？呢嗱，參與計劃嘅電動移動工具需備有運輸署發出嘅許可證，具有效照明裝置，以及制動和停車裝置，參加者需佩戴單車安全頭盔，使用時不可超過時速25公里。署方指出，會審視先導試驗計劃及實地試驗結果，以助進一步制訂相關規管架構細節云云。阿哥，依家發射探空火箭咩！去年已經試過話「基本上安全」，又要大半年「先導試驗計劃」，整色整水，試得來都蚊瞓，分分鐘應咗網民神預言：計劃完成，畀行駛時，電動車已被淘汰咯！