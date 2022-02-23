正論：全民檢測背水戰　最怕港府又添亂

千呼萬喚之下，特首林鄭月娥終於公布下月進行全民強制檢測的詳情。當局擬按身份證號碼為市民分批強檢，總共檢測3次，期間相隔約7日，市民另需每日進行自我快速檢測確保不會有所遺漏，並預言禁聚令將進一步收緊並延長至4月下旬。在中央統籌下，各類隔離設施全速上馬，並會在落馬洲河套區增建臨時醫院。一切準備就緒，能否戰勝疫情，端視乎港產官僚是否有執行力，是否能將中央措施不走樣、不變形落到實處。

林鄭昨日傍晚會見記者公布全民強檢詳情，表示在中央幫助下，部分樣本可能交內地化驗，檢測能力將大幅提高至每日不少於100萬次，全民強檢重複3次進行，即每次總檢測量逾700萬次，比林鄭當初聲稱，本港每日最高檢測量30萬次高出不知多少倍，再次反映中央一般不出手，出手非一般。

全民強檢將按市民出生年月日分批預約進行，情況類似換身份證，全港將廣設數以百計的檢測中心，期間港府會全民派發足夠的檢測包、高規格口罩等物資供市民每日使用。與此同時，全港中小學及幼稚園提前3、4月放暑假以配合全民強檢；隔離設施亦會陸續增加，本月底前增至12,000個隔離檢疫單位，未來數月將進一步增至數萬個。另一方面，正在家居隔離等候治療的患者，衞生署及醫管局會加強支援；無醫院床位和院舍拒收的確診院舍長者，醫管局將轉介至由體育館改裝的兩個長者治療暫託中心暫住。

顯而易見，本港疫情面對最大的困難是醫院床位和隔離設施極度不足，患者被迫留在家中隔離，繼而傳染家人令疫情不斷擴散，結果是愈抗疫愈爆疫。在中央大力支援下，新增的抗疫措施不可謂不周到，這顯然是中央的功勞，同時證明一切事在人為。林鄭過去一直抗拒向中央求助，對全民檢測持否定態度，如今卻以今日的我打倒昨日的我，當中蹉跎了多少時間、錯過了多少抗疫黃金時機，有目共睹。

說到底，香港能否戰勝疫情，關鍵在於港府能否快速執行中央旨意，將所有措施原汁原味落實到位，惟執行力、應變力俱是港產官僚最欠缺。君不見，醫管局口說將患者移入室內，但直到昨日，北大嶼山醫院仍有患者在戶外帳篷抵受風吹雨打等候求醫；君不見，在竹篙灣檢疫多日的市民，當局根本無人為他們進行檢測，連自己是否患病、是否痊愈也不得而知，部分人長時間被困，情緒已陷入崩潰邊緣；君不見，有劏房戶檢測確診，苦候多日仍無衞生部門跟進，為免將病毒傳播開去，只能在苦寒的天氣下瞓街；君不見，有染疫家長為免累及家中老少，只能躲在私家車上不敢返家。更不必說，衞生署設立的熱線永遠打不通，醫管局和衞生署就家居隔離的說法一時一樣，令人無所適從。

細節決定成敗，眼界決定境界。港產官僚向來自高自大，看不起內地一套，結果一遇考驗即跪低，到頭來又是要勞煩中央收拾殘局。最令人擔心的是，港官施政從來不考慮細節，從來無經過深思熟慮，結果甫投入運作即亂象叢生，屢試不爽。比如實施全民強檢，每次之間相隔數日，期間要市民自行檢測，除了提供物資，港府有沒有成立支援熱線和醫療隊之類，上門協助及教授長者如何取樣？一旦自我檢測呈陽性，港府有沒有後續安排？否則又是將這類人士留在家裏，只會令疫情進一步擴散。這些細枝末節，港官有想清楚嗎？

又如目前的大廈強檢，往往要數以千計的市民耗費數小時排隊，人群聚集增加爆疫風險，隨時無病變有病。更不堪的是，檢測結果嚴重滯後，不少人等近一星期才有檢測結果，期間病毒固然繼續四散，有些人則早已康復，卻又被安排入營隔離，資源錯配，添煩添亂。

必須指出，疫苗通行證明日生效，林鄭預告社交距離繼續收緊，包括午市堂食改為兩人一枱、戶外運動必須戴口罩等。最辣之處，除了食肆恢復晚市無望，就連現時被禁營業的表列處所也不獲准復業，直到4月20日為止。這無疑是致命重擊，各行各業苦不堪言，失業倒閉潮勢必如海嘯襲來。別說第六輪防疫抗疫基金至今仍是只聞樓梯響，就說受影響行業都要交租，林鄭一味呼籲業主減租共度時艱，不痛不癢，連房屋署、食環署等也沒有為公屋租戶和街市租戶帶頭減租以身作則，業主會否聽從，想也想得到。

屋漏逢偏連夜雨，正因為港府抗疫無能，防疫措施加辣再加辣，完全不考慮經濟和飯碗，終於迫令大量人才出走。官方數據顯示，截至2月20日為止的一周，有2.53萬名香港居民離境，按周激增22%，是港府實施禁聚令以來最多的一周，反映此城不宜久留，哀莫大於心死。事實上，現在不僅面對本地人才流失，更面對國際企業高管加劇離港，包括國際酒店集團文華東方、全球第二大烈酒與紅酒商保樂力加及投資銀行花旗等，競爭對手新加坡則坐收漁人之利。倘無能政府無法在短時間內穩控疫情，可以斷言，香港國際金融中心地位不保，更大的經濟危機還在後頭。

姑勿論如何，特區已來到最危險的時候，抗疫只許成功不許失敗，港府只能傾盡全力配合中央背水一戰，否則犧牲掉的保貴生命、整個社會的經濟損失，不但變得毫無價值，而且只會加速香港死亡。有中央的支持，香港人只要團結一致，始終會撥開雲霧見青天。但求港產官僚醒醒定定，切勿陽奉陰違，萬勿因為一己的政治偏見，將香港拖向萬劫不復的深淵！