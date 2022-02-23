烏東戰事已起。一是烏克蘭政府軍入侵俄羅斯境內。二是向烏東地區用大部隊進攻。俄羅斯的反應強烈，因為看到一直以來的外交努力仍阻止不了美國利用烏克蘭政府軍來啟動戰爭。

普京因此公開承認頓涅茨克和盧甘斯克兩個烏東共和國獨立，並以軍事合作協議支持它們。與此同時，俄羅斯國防部長警告，倘若美國借烏克蘭政府動用戰術核武器，烏東地區亦必將擁有戰術核武器來對抗。

這樣的形勢一改早期德法與俄的外交交涉。美國竟有使用核武器的企圖，雖說是戰術核武器，打擊面有限，但由此產生的破壞、人命傷亡和對東歐地區的打擊會是十分巨大。美國先發，俄羅斯後發，烏克蘭全國便毀於一旦。美國有此企圖和部署安排，可見其邪惡。

或許面對俄羅斯的強硬，美國不敢借烏克蘭政府軍之手動用戰術核武器，但驅動軍隊大舉南侵是必然的。沒有核武器的破壞威力，即使美國動用軍備支援，特種部隊和大量僱傭兵，未必可攻佔烏東地區。美國單靠新納粹武裝和僱傭兵，應該不會戰勝。敍利亞內戰時美俄代理人之戰中，美國已敗。雙方吸收敍利亞經驗的再戰，美國礙於體制，更受制於不義之戰的性質，難以壓倒俄羅斯。

美國依仗突擊，因為一旦曠日持久，國內國外反對聲音和勢力必起。而戰事膠着，美國可以用多發的美元來消耗俄羅斯財力。美國一戰而勝是最佳效果，但雙方對峙演變成敍利亞式的內戰也有利美國對歐洲、俄羅斯等的破壞性的政治經濟目標。不過，若烏克蘭政府軍入侵失敗，傷亡嚴重，軍中的非新納粹主義部隊和非美國僱傭兵，便易潰散。俄羅斯未必會揮軍北上。可美國的企圖便全然落空，美國在東歐乃至歐洲便全盤皆落索了。

中國在這場危機中可能會有關鍵角色。一是在外交層面，在聯合國游說各方來干預烏克蘭危機，推動外交政治解決，多邊談判來孤立美國（及英國）。二是運用政經關係，支持烏克蘭內部反戰勢力，協助烏克蘭政府內部反新納粹主義勢力對抗美國策動對烏政府的挾持。三是一如敍利亞內戰，中國以龐大的財力支援俄羅斯，以中國財力與美國鬥耗，看誰可以堅持下去。這便是中俄合作對抗美國。俄在明、中在暗，合作無間。歐盟在德法主導下，早晚會退，美國便孤立失敗。