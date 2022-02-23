19年前的抗沙士中，表現極佳的「病毒專家」、中國工程院院士鍾南山早已為港人所熟知。昨日他發表視頻向港人喊話：不管市民有甚麼不同的政治觀念，在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命和健康的生命。他說，與西方不同，內地與香港不會容忍自然感染導致大量長者死亡，政策仍然是爭取「動態清零」。

好一個「最高的人權就是人的生命和健康的生命」！這對某些被美、英西方以「與病毒共存」忽悠的某些人可說「醍醐灌頂」！在香港特別是受過「高等教育」的某些人崇尚西方人權論多年，此乃他們迷信美英價值觀、政治制度的主要根據之一。然而，西方人權論的虛偽在這場世界流行的新冠疫情中，被他們的執政者打得粉碎，撕得稀爛，只剩下等同草菅人命的惡名，留下了一個禍害人間的恐怖紀錄！

對於如何抗疫，穩住疫情，鍾南山表示，當前最重要的是將患者與健康市民分開，確診者不宜居家，要另行隔離。他表示，對此香港有些困難，中央及特區政府正加速在竹篙灣、啟德碼頭等建立方艙醫院，如果必要，甚至體育館、會展中心都需要考慮，能否切斷這個環節，對香港盡快控制疫情極為關鍵。

對於這些關鍵和抗疫辦法，香港有識之士、社會輿情早已向港官們提出過，但港官們置若罔聞，讓病患者和家人「住埋一起」，現在疫情不可收拾了，國家領導人下達重要指示了，有鍾南山這樣的權威專家直言提出了，港官們才知「糾偏」，這說明甚麼？鍾南山說，香港長者必須接受第三針疫苗接種，可明顯降低病死率；而美國、內地的某些西藥和中成藥，可有效減輕症狀、縮短療程、減少重症發生，他本人已經與有關企業和廠家聯繫，希望給予香港重大的支持。

鍾南山院士這樣循循善誘，讓人安心，暖心的話，我們的港官們和專家們怎麼就說不出來呢？