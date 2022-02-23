北京冬季奧運曲終人散，若要選出一位給人們留下最深印象的冰雪健兒，這人無疑就是谷愛凌。為中國隊取得兩金一銀佳績的她，除了冰雪上的優異表現令人擊節讚賞，其應對西方記者的淡定從容更是令人拍案叫絕。

谷愛凌的父親是美國人，母親是中國人，她在美國出生和長大，3年前毅然決定加入中國籍代表中國隊參賽，從此便引起西方各種非議和攻擊，甚至被形容為「背叛美國」、「忘恩負義」。尤其當她在北京冬奧取得首面金牌後，西方輿論更是極盡冷嘲熱諷，酸葡萄心理顯而易見。對此，谷愛凌一點也不在乎，當西方記者不懷好意地問起國籍問題，並指現在美國很多人不喜歡她。谷愛凌霸氣地回應，我並不想讓所有人都滿意，如果有人不相信或不喜歡我，那是他們的損失，他們成不了奧運冠軍；我覺得體育是用來團結人們，而不是分裂我們。這番不卑不亢、有理有節的回應，令西方記者啞口無言。

相對於谷愛凌的高情商高智商，西方媒體顯得多麼狹隘和齷齪。他們被意識形態扭曲了良知，瘋狂攻擊一位專注於體育競賽而且取得驕人成績的18歲少女，難道不覺得羞恥嗎？或者他們壓根兒不知羞恥為何物？當然，如果谷愛凌不是代表中國出賽，而是代表其他國家，西方媒體對其態度必定大不一樣，不是攻擊，而是吹捧。這就是西方媒體的最大特點，既狹隘又雙標。

都說心胸決定格局，近年美國不擇手段打壓中國，正是因為心胸狹窄，見不得中國強大，但他們愈是打壓中國，本身反而更加沒有自信。君不見，美國高調宣布「外交抵制」北京冬奧，除了幾個附庸國盲從響應，絕大多數國家拒絕跟隨，結果北京冬奧取得空前成功，無論是參與國家和地區，或者是運動員數目，都比東京夏季奧運會多得多，美國運動員對北京冬奧的食住行玩更是讚不絕口，可見華府的所謂外交抵制是多麼無聊、多麼可笑。

有人說，原先那個自信的美國已經消失了。事實確是如此，若不是缺乏自信，美國不會玩這種無聊透頂的抵制遊戲，更不會連谷愛凌代表中國出賽也忍受不了。自信主要來源於實力，美國愈來愈沒有自信，就是因為其實力每況愈下。特別是面對中國不斷崛起，美國人的焦慮惶恐已經到了歇斯底里的地步。