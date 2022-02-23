一場疫情，將香港所有不堪暴露無遺。政府防疫無能，中門大開；部門各自為政，疊床架屋；醫管局管理混亂，任由病人風吹雨打；最令人慘不忍睹的是，即使中央三令五申港府做好抗疫工作，高官依然故我，一心一意躺平。港澳同為中國特區，澳門跟隨內地動態清零，沒有亂子；香港則恍若脫韁野馬，陽奉陰違，部分高官、行會成員及專家甚至明言，為了與國際通關，必須實行與病毒共存，寧願中港永久隔絕。香港向來是外部勢力橋頭堡，政府內部更是無間道充斥，若說有人存心引毒入關，大搞中港分隔，並將病毒傳入內地，危害國家安全，真是陰謀論這麼簡單嗎？

可以看見，中國是這場疫情中人命損失最少、經濟復甦最快的大國，外部勢力恨得牙癢癢，香港正是最好利用的突破口。事實上，去年11月中港通關準備就緒之際，旋即有多名國泰機師帶疫進入社區，只是未有造成大爆發。惟林鄭政府不以為意，堅持讓國泰續享免檢疫特權，結果「望月樓群組」爆發，「空姐老母跳舞群組」隨之而來，終於令Omicron遍地開花。明知病毒傳播快而廣，港府不是千方百計堵截，反而放任自流，專家甚至揚言要倣效新加坡，任由特區被病毒洗禮，不打針的長者「就係要死」。在這種草菅人命的思維主導下，香港終於淪落到今日光景，病毒則幾何級擴散，甚至傳入深圳、廣東省以至湖南，牽一髮動全身。

中央已成立由港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制主導抗疫，疫情平息後，港澳辦和衞健委等國家部門必須對特區政府進行全面調查，輕則作為全國反面教材，重則交國安公署跟進，絕對不能姑息引毒入港的洋奴漢奸。