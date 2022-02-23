橫眉冷看：有媽的孩子才是寶-陳偉強 大學講師

很多孩子在爹娘身邊就天天抱怨，嚷着要離家自立，卻不知道一旦失去大樹遮蔭，日子會有多苦。不少香港人平素老是想方設法，要跟內地保持距離，他們卻不明白，有媽的孩子才是寶。

今日的香港已成為大疫埠，一個渾身長滿惡菌的孩子，誰會想靠近你？就只有自己的父母，才永遠不會嫌棄親生孩子。如果香港不是中國的一部分，彼此不是血脈相連的話，那麼維港兩岸一旦掀起疫潮，中國內地再簡單不過，就是馬上封鎖通港大門，以免疫症流入內陸。

北韓不是跟中國以兄弟相稱嗎？但2019年武漢的疫潮一起，平壤馬上宣布封閉陸路對華大門，甚至警告中國人，如果為逃疫而試圖闖邊，會遭射擊。我們絕不能因此而責怪北韓人，有事時先求自保，乃人之常情，除非彼此真是親骨肉。

中港兩地就是真正的親骨肉關係，本地疫情大爆發，中央非但不嫌棄，還馬上派人來港協助。內地的醫護人員到來增援，難道不怕染疫嗎？說實話，不是不怕，但咱們是一家人，血濃於水，也就顧不了這麼多。

內地人員協助香港興建臨時醫院，提供大量的病毒檢測工具，這些已不消說，就連中港陸路貨運受阻，導致本地蔬菜價格高昂，這一類的民生小事，中央也用心照顧。陸路不通，就馬上開拓水路，阿爺全盤擘劃，分兵派將，只不過幾下工夫，香港的貨品供應就回復正常，菜價暴漲潮亦已平息。

假如香港是獨立小國，沒老爹照料，今天我包準你手執一百大元，也未必買到一斤菜心。更遑論在中央支援下，香港在疫情下，可減少失去多少條寶貴性命。