「疫苗通行證」本周四將正式生效，港府日前特意召開記者會講解相關事項，但愈講卻愈令人滿頭問號，皆因一針未打者不准進入食肆、酒吧、髮型屋等場所，惟市民進入酒店、賓館範圍，只要不使用餐廳等設施，卻又不在谷針緊箍咒的適用範圍內，如此自相矛盾的安排，客觀效果就是添煩添亂，製造社會矛盾。

抗疫兩年多，香港出現酒店爆疫不知凡幾，Staycation群組也不陌生，「疫苗通行證」反而未將酒店、賓館納入適用範圍，人們不禁要問，是不是為免酒店生意難做？諷刺的是，入住酒店的客人不會全程戴口罩，不會連睡覺也戴吧？而之前已有酒店通風問題引致的傳播案例，反觀髮型師與顧客全程戴口罩，卻無情可講，這就難免讓人質疑，是不是因為酒店由大集團經營，髮型屋則人微言輕，於是有此不敢管麻鷹，卻肆意欺壓雞仔的安排？

當然了，港官抗疫既不科學，谷針亦欠缺邏輯，受苦的是市民、小商戶。不用說甚麼，上述記者會翌日，食衞局副秘書長蔡傑銘在電台節目談到，市民買外賣、到商場交收物品，或經商場回家可獲豁免，但若遇抽查就要提出足夠證明。換言之，交收物品又得預備電子或紙本單據了，這煩不煩呀？為甚麼當日理應收緊國泰機組人員免檢疫安排，港官偏不去做，放任自流下引發變種病毒入境，現在市民只不過是經商場回家，反而隨時得帶備水費、電費、稅單等住址證明，這擾不擾民？

蔡副秘書長還表示，不希望有太多豁免，造成不公平，強調接種疫苗是非常簡單的事，但「疫苗通行證」正正就是製造不公平，就算接種疫苗真如蔡副秘書長說的那樣簡單，卻又不見得與抗疫有關，確診個案日日六、七千宗，港官即管繼續扮盲。