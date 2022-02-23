財爺陳茂波將於今日發表財政預算案，他已預告需預備足夠資源抗疫，也要盡力為市民及中小企紓困。筆者留意到在過去一年，政府因賣地等收入不錯，預期已有逾千億元收入，加上股票交易仍然暢旺，去年估算的1,016億元赤字將有所下調，在疫情未見頂當下，經濟增長有機會逆轉及失業率回升下，政府是有足夠餘力加大力度推出穩經濟及紓民困措施。

其中，分期推出不少於5,000元消費券是首選，可安排較後時間啟動。為市民及中小企紓困方面，預料寬減薪俸稅、寬免差餉、提高子女免稅額、發放額外一個月各類政府援助補貼、為企業寬減利得稅、豁免商業登記費及牌照費用、政府物業及短期租約減租等，是基本工夫，期望也再推電費補貼。

在上述措施建議外，礙於食肆、零售業停業結業潮可能出現，失業人數上升，雖有短期失業補貼，但遭停薪留職或放無薪假市民未能受惠，當局必須推出加強版，一併照顧這批僱員。財爺說預算案會「加料」，筆者期望也有措施撐零售業。

另外，筆者認為有必要支援基層家庭及低收入人士，例如為公屋住戶代繳一個月租金，並調整向輪候公屋3年或以上住戶所發放的現金津貼金額。房委會及房協將於今年檢討租金，當局宜代繳租金。重推N無津貼、優化在職家庭津貼並增加金額也合時宜。今年也必須繼續為中學文憑試學生代繳考試費，並應為非華語高中生而設的中文第二語言課程考試，豁免考試費及惠及私立學校學生。

財爺今日發表的，雖是本屆政府最後一份預算案，但投資未來仍不可少，筆者期望當局預留撥款增建體育及康樂場地設施，推動體育政策普及化、精英化及盛事化、推動文化創意產業及落實環保措施。