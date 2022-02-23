北京冬奧在虎年大年初四開幕，正月二十閉幕，連續17天在喜氣洋洋的新年，為全世界獻上「一起向未來」的安全、綠色、成功、盛大、簡約、高科技的，集「中國智慧」、「中國速度」、「中國建造」、「中國方案」的冬季奧林匹克運動會。

曾幾何時，以美、英為首聯合國際上橫行霸道的反共反華集團，用抵制和杯葛的國家行為，妄圖破壞打擊扼殺北京冬奧，結果落得分崩離析，違背奧運精神的臭名遠播，不得人心下場。

曾幾何時，滿懷歹毒心腸的外國勢力和反華反共集團拿新疆人權造謠抹黑、妄圖利用新冠疫情、千方百計散播病毒、入侵和破壞我國勝疫舉辦冬奧的進程，終於種種謊言抹黑破產收場。

曾幾何時，冬奧歷來是北半球發達國家的舉辦城市和運動員的囊中之物，今天新中國已徹底打破冬奧的國際壟斷歷史，北京成為全球首個雙奧之城。中國運動員打破紀錄，拚搏贏得金牌9面，獎牌總數15面，排名世界第3位，使冰雪運動風行3億國人。

每一個有血性的中國人，都應感激首都人民的拚搏和付出，都應感激中國冬奧健兒為國爭光的奮鬥和努力！

可是，反觀香港作為祖國南大門的特區，不但沒為冬奧的舉辦加油和貢獻，反突變疫埠，拖國家後腿成負累和阻力，令國家領導人在日以繼夜應付疫情，和國內外敵對勢力抵制冬奧複雜鬥爭下，還要分神關注香港疫情，稍有點良知的港人都會感到內疚和不安。唯獨林鄭月娥作為特首，竟公然囂張地說得出「馬上拒絕」邀請出席冬奧開幕禮的無禮話，倘她真是那麼着緊抗疫的話，為何不帶隊赴深研究抗疫？究竟她代表誰？