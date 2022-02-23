冷雨淒風，獅子山在哭泣！疫情持續延燒，累計確診數字破6萬，新增個案日日你追我趕創新高，日日都添亡魂！當中更涉及一個11個月大女嬰，成為本港迄今最年輕嘅過世疫患！香港儼然是個不折不扣的悲情城市！

庸官無能，疫情嚴峻下仲一味添亂加煩！疫苗通行證複雜難明，行商場入街市，玩殘長者基層市民！咁樣搞法，就梗係「百業早收檔，死市夜無光」喇！旺角不旺，尖咀空蕩，成個香港變鬼城！苛政下，百業重創！3月未到，戲院已經率先陪葬，接着下來，恐怕成千食肆等收檔！吉舖處處，昔日繁華，今日一場夢，嘆人間，今古真兒戲！依老朽看，疫情下，東網視頻嘅占美仔同學，其特別嘅朗誦技巧應可大派用場，讓這悲情城市添兩分笑聲，苦中作樂，不啻係一樁好事！

事實上，港人活得真係苦，呢個「虎年」也實在應景！怪事年年有，今年特別多！皆因妖由人興！好多嘢都難以從常理去理解和推測！呢，食肆寒冬自救，有酒樓唔賣蓮蓉包、叉燒包而改賣檢測包，都真係估佢唔到！疫情下，經濟凋萎，百業蕭條，唔少基層手停口停，荷包率先清零，當真應了唔係病死而係餓死！仲有就係畀啲抗疫專家嚇Q死！不是嗎？有啲話：唔堅持動態清零政策，與病毒共存等於送病人去「黃泉」！有啲話，唔打針嘅人會遭受「物競天擇」：「你是要過身」！

抗疫專家一味靠嚇，你哋話是否明明健壯如牛都畀佢哋嚇到屁滾尿流吖！老朽當初一聽，個心離一離！老朽呢個年紀，活在一個「天道有則，人心莫測」嘅年代！夜半被風雨聲扎醒，竟閃起老杜「訪舊半為鬼，驚呼熱中腸」兩句詩，老朽冇特別朗誦技巧，內心淒悲，老花眼只泣數行下！