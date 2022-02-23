香港第5波疫情來勢洶洶，目前確診人數正呈幾何式爆發、情況堪憂。由於Omicron的傳播性極強，是之前COVID-19的原始病毒株的3倍，所以確診人數將進一步上升，這無疑對香港整體的社會穩定和醫療系統的承受能力帶來了巨大考驗。

仔細研究、比較了本地3間大學所做的數據統計和推測，第5波疫情的高峰期仍未到來。香港城市大學預測25萬人會因第5波疫情感染，而香港大學的預測更指超過150萬人染疫。大家都關心第5波高峰何時到來？3間大學一致預測在3月中下旬；香港大學更是給出了日均新增28,000宗確診的最高峰預測，另外預計每天有11,000多人有感染症狀。

在如此嚴峻的情況下，抗疫需要「三駕馬車」缺一不可，立即全面檢測、加大密切隔離、加快疫苗接種。當務之急就是要徹底進行全民核酸檢測，而且是要連續、高頻次、高效率進行。筆者建議應該迅速開展連續一周的「市民每日自測」計劃，由港府緊急採購後，向所有市民派發快速測試套裝。

在不封城的前提下，如何減慢傳播速度是目前亟需解決的一大難題。而減低傳播最有效的方法就是將確診病人全部及時、有效地進行收治；將確診的密切接觸者也準確地進行隔離醫學觀察。然而，香港目前並不具備足夠的隔離設施，政府應該讓市民清楚知道居家隔離期間可以怎麼做，除了每天自我檢測外，市民可以如何得到支援。政府應該結合民間力量，為隔離人士提供包括溫度計、血氧計、沖洗廁所所用的消毒氯片等。

加快疫苗接種，尤其是如何進一步提高長者和幼童的接種比率，是有效抗疫的一項重要舉措。截至2022年2月20日，香港85.9%的人口接種第一針，75.8%接種第二針。目前只有3至11歲和80歲以上的年齡群組的接種率偏低（分別是18%和43%），所以政府應該將重點放在65歲以上長者和學齡兒童的疫苗接種。香港大概有80,000名體弱的長者居於安老院舍，他們的接種率低於25%，亟需迅速提高。確保90%以上的學齡兒童接種疫苗也非常重要。

國家領導人在2月16日對港重要指示中，提出了「抗疫壓倒一切」的六字方針，要動員一切可以動員的力量和資源、採取一切必要的措施，把加快穩定疫情作為當前壓倒一切的任務。在非常時期，政府應該跳出框框、靈活應變，積極主動地探討利用私營醫療機構的「力量和資源」，來緩解醫管局下屬機構的巨大壓力和激增需求。

抗疫的「三駕馬車」缺一不可，每一項的具體推進都有賴於特區政府在特殊時刻的果斷決定和堅決推進。在當前極其緊張的情況下，特區政府需要馬上行動，盡快建立起「防控、追蹤、隔離、救治」等多重體系，結合內地支援的力量，以最快速度將疫情控制在可控的範圍之內。