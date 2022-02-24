產評：港研新招谷金融　機會風險須兼顧

全球趨向新經濟模式發展，朝創新科技、數碼化、環保節能等方向轉型。香港作為國際金融中心，需要與時並進，主動求變，配合經濟支援戰略產業成長，無可厚非。之不過，在經濟「換檔」 過程中，須謹記「欲速則不達」，在金融市場謀求增加科創元素上，須理順架構和監管，平衡風險，免得落入「一放即亂，一收即死」的惡性循環，屆時中港金融沒兩樣，香港市場獨特性褪色，更難挽留國際資金！

政府在財政預算案透露，考慮到一些從事先進技術且具規模的科技企業需要資金投入研發，卻未有盈利和業績支持，證監會及香港交易所正檢討主板上市規則，研究在充分顧及相關風險下，修訂上市條件配合集資需求。

香港作為國際金融中心，要適應新經濟興起，諗計配合國家戰略發展，擴闊企業收入來源，本屬好事。問題在於，如何在開闢新發展路徑的同時，兼顧傳統產業的發展，並就新經濟企業的特性，制訂合適的市場架構和監管，免適得其反。

就如今次政府要研究擴大「未盈利創科公司」主板上市，其實目前未盈利生物科技公司已可到主板上市，如今政府變相是要研究擴大相關範圍。從這些股份波動性之大可以預期，若日後主板擁有這類高風險企業的佔比增多，將令整體市場波動性大增，這就成問題了。

比如內地，亦在積極擴展創科企業的融資渠道，包括在2019年成立上海科創板，特點是不限制首次公開招股的定價，且實行註冊制上市，亦允許企業採取雙重股權結構，做法與滬、深主板分開處理，一則讓這新設的專板可以供予專門能承受高風險的投資者參與，亦有合適的監管規則來管控風險；二來亦可避免影響主板波動性及整體融資氣氛大上大落。

如今港府放風研究在主板基礎上擴大「未盈利創科公司」融資，必惹關注。事實上，過去一年的科企監管風暴，重磅科技股估值大縮水，不知蒸發了多少股民的身家，更連累港股整體交投氣氛。若然再進一步加大主板的創科元素，意味主板將承受更大的監管政策風險。

其實，香港前稱「創業板」的GEM，定位模糊，既未能吸引小微創新企業聚腳，更不是大型科企落戶的選擇，交投長期淡靜，轉往主板的個案又寥寥可數，實在浪費資源。香港金融如欲加強服務科企，何不將GEM重新定位，使之成為香港的「科創板」，投資者風險自負，市場架構更清晰可循。

隨着疫情加快新舊經濟交替，政策過渡期的安排甚為重要。就如近年全球興起的減碳，令政策向新能源傾斜，一下子冷待了傳統能源，企業投其所好，減少生產傳統能源而增加新能源投資。偏偏遇上全球能源供應緊張，新的供應未成氣候，舊的供應又趕不上，變相自製危機。同一道理，金融既是香港經濟的命脈，資本市場發展必須瞻前顧後，任何改革得按部就班，不能盲目跟風，一蹴而就。身處百年大變局，「香港夢」得腳踏實地來實踐，否則追夢不成，行冤枉路，現實將更難存活！