世界視線：拜登抗疫乏力　延續緊急狀態

美國總統拜登日前知會國會參眾兩院，指新冠肺炎疫情對公眾健康持續構成風險，決定把原定下月1日到期的國家緊急狀態延長。拜登競選時曾信誓旦旦終止疫情，但疫情不時反覆，疫歿人數已突破90萬。與前總統特朗普相比，拜登的抗疫表現也是五十步笑百步；由於他無法在中期選舉年交出令人注目的抗疫成績表，只好宣布延長國家緊急狀態。

針對新冠疫情的國家緊急狀態於前年3月頒布，至今踏入第3個年頭。變種毒株Omicron肆虐下，美國年初的單日確診個案一度飆升至破紀錄的100萬宗。雖然有研究指，Omicron較另一變種毒株Delta溫和，但是美國死於Omicron的人數多於Delta。按照現時速度推算，死亡人數可能在4月前突破100萬大關。

現時美國染疫死亡數字是特朗普離開白宮時的兩倍有多，反映了拜登其實對控制疫情蔓延束手無策，更無法卸責特朗普。白宮為了遮羞，只能以拜登推廣疫苗接種挽救更多人性命來混淆視聽。

事實上，疫苗的緊急使用授權及生產工作在特朗普任期尾聲開始，拜登只是在前任的基礎上加以發揮。自上任以來，拜登一直寄望疫苗可以控制疫情傳播，講得最多的說話是呼籲民眾接種。但愈來愈多完成接種人士出現突破感染，導致年初確診數字創下新高，無形中摑了拜登一巴。在來勢洶洶的Omicron面前，拜登曾明言聯邦政府沒有解決方案，指各州應自行解決危機，把上任之初終結疫情寒冬的承諾忘得一乾二淨，結果被特朗普嘲諷。

在國會監察機構政府問責局最近的評估報告中，指衞生及公共服務部處理突發公共衞生事件時，領導協調作用與能力出現重大且長期存在的缺陷，透明度不足及問責制度存在問題。報告反映，去年向政府提出的246項改善建議中，只有46項獲完全接納及解決。由此可見，官員因循坐誤可能是導致疫情沒有起色的原因之一。隨着確診及死亡數字回落，多州紛紛取消室內公共場所必須佩戴口罩的規定。最初經常戴口罩亮相的拜登亦摘下口罩，延長緊急狀態只是出於務實需要，以示仍在意疫情及向選民交代，掩飾抗疫不足。