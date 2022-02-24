功夫茶：禁聚措施盲加辣　處死百業話咁易

政府無能，靠害市民！喺過去兩年多嘅防疫日子，冇靈魂政府一味以抗疫為由，提出令人大惑不解嘅收緊措施，庸官日前已事先張揚，現行社交距離措施，將會每14日延長一次，直至4月20日。再禁晚市堂食大家預咗，皆因庸官以為毒菌愛夜蒲！之但係又要進一步收緊午市堂食至兩人一枱，令人費解；另外，室外活動包括跑步、行山等豁免將會取消，運動時亦必須佩戴口罩，爭在尚未宣布夫妻行房時都要罩不離口！

各位，今日逛商場、百貨公司、街市、超市，要記得已全面實施「疫苗通行證」！即使複雜難明，愈掃愈㷫，都係要記得掃，否則分分鐘被罰一萬個大洋就喊都無謂！這裏是香港，好多嘢已非常理能解釋得清楚！一如政府無所不用其極谷針成功，多個年齡層首針接種率逾八成，庸官不但無放寬禁聚令，反之禁聚措施一味盲加辣！

呢嗱！現時關閉嘅表列處所好似髮型屋、美容院、健身室等未獲重開，庸官就輕鬆一句指對業界來說係「唔好消息」，又呼籲業主為商戶減租！喂啊！業界一再被你哋一刀切搞到雞毛鴨血，點解業主要為商戶減租，而庸官施政無能，害慘業界全民又唔使減薪，咁公平咩？疫情以來，吉舖滿街，做業主都有本難唸嘅經，庸官又知唔知？

有人話，日子再難，也要學會哄自己開心。咁又係，有幸來世間一遭，好彩嘅活着，亦不過匆匆3萬多個日子，何必為難自己！有人打針，未必為同孫仔飲茶，有好多為自己去髮型屋剪髮、美容院護膚、指甲店修吓甲先去打針，依家有關處所卻一再延長解禁！尤其過去一直「走甩」嘅髮型屋、「快剪」都被開刀停業！佢哋都好無辜啫。

講真，有冇爆「飛髮群組」吖？正如業界和市民𢱑晒頭，剪髮過程又唔使脫罩，一對一照計冇乜問題！庸官係都要延長唔畀營業，大佬呀，係都要男人老狗變首如飛篷？女士們一頭亂草？女為悅己者容，女士們講究髮型時尚，兩個幾月冇得去洗剪吹染即係等同叫佢哋自我毀容，點見人吖！有經濟能力嘅惟有搵自己熟識嘅髮型師上門搞那三千煩惱絲，花費多幾倍又麻煩啲！為咗一頭秀髮，冇計。再講吖，今波從未爆過疫情群組嘅美容行業，疫情以來數度慘被開刀，手停口停，相當悲情！

至於晚市禁堂食，業界早已叫苦連天，依家仲收緊午市兩人一枱，業界憂生意再跌兩至三成，屆時幾千間食肆恐暫時停業或結業！其實，有關處所既已受「疫苗通行證」覆蓋，顧客又至少打咗一針，理應放寬至啱！依家卻反其道而行之，庸官一味禁聚盲加辣，香港經濟唔冰封至怪，處死百業話咁易，哀我香港喺庸官手下變死城！