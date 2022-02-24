德法俄烏四方談判無結局，關鍵是美國堅持不接受妥協，烏克蘭順從，明斯克協議便無望落實。美國的目的是製造僵局，壓迫俄羅斯與烏東地區。烏克蘭實際已失去主權，極右新納粹主義武裝用政府軍的名義，與美國合作，一直都在攻擊、挑釁烏東，企圖引發戰爭，好進一步制裁俄羅斯，並藉機進侵烏東。

在這形勢下，美國早晚會發動戰爭，但是用烏克蘭軍隊作為代理。俄羅斯是戰和不戰都會受到美國的軍事制裁壓力。俄羅斯總統普京之承認烏東兩個共和國的獨立，是用奇招打破困局，但戰爭風險大增，和平解決烏克蘭問題無望，此所以他在有關決定的電視講話中多次嘆息。

烏東獨立並與俄羅斯簽合作協議，若烏克蘭政府或美國攻擊烏東，俄羅斯便有責任用維持和平的名義來替烏東防禦。烏克蘭政府與美國便不敢輕動，除非真的要大戰。此所以美國總統拜登急忙表示美國軍隊不會出動，只用制裁來應付俄羅斯把烏東由自治割據變成法理上的獨立，盡是無奈。普京此舉守中帶攻，烏東的共和國可以反攻來奪取兩個共和國由政府軍控制的原來行政區域。烏東的共和國宣布獨立便有主權，依它們的主權便可取回被佔的領土。烏東是烏克蘭屬下的自治共和國，不是中央直屬的州縣，從屬性質不同。

或說俄羅斯分裂烏克蘭，但美國與歐盟也分裂南斯拉夫，並進一步分裂塞爾維亞，分割出科索沃來。俄羅斯不是把烏東吞併，只不過是倣效美國歐盟的故技，美歐沒有任何道德高地可批評俄羅斯，而俄國沒有採格魯吉亞的例子，揮軍進攻而回，但同樣承認了兩個從格魯吉亞分離的共和國，這還是對美國歐盟的忍讓。美國與英國的制裁應早在俄羅斯估計之內，歐盟的制裁相對溫和。下一步的走向，視乎美國會否推烏克蘭政府軍入烏東，掀起內戰，歐盟會不願，美國敢不敢呢？

最佳的後果是走上格魯吉亞的例子，暫且停戰，盡在金融與貿易上制裁俄羅斯。格魯吉亞的現況是分離的共和國依然獨立，依附俄羅斯。格魯吉亞亦早已逐步恢復與俄國的貿易、旅遊。美國會否願意呢？而歐盟是否願意敍利亞式的內戰在烏克蘭複製，產生出比中東難民湧歐更大的政治經濟難題呢？

美國在推動新冷戰，俄羅斯是要肯定冷戰時的政治疆域，不恢復蘇聯但要全面的安全保障。這才有歐洲和平發展之局。