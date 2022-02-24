俄羅斯總統普京簽了幾份文件，手揮目送就把烏東的兩個州一舉拿下，之後對國民、對世界發表長篇演說，全世界紛紛猜估普京最終目的何在。其實答案就在普京的演說中：俄羅斯要最終收回「獨立出去」的烏克蘭，之後，那些在蘇聯解體時紛紛「獨立」的加盟共和國也要「歸宗」。

在普京的心中，他領導的俄羅斯偉大民族復興，其版圖是不能小於蘇聯的。蘇聯被解體的恥辱更是俄羅斯的恥辱和災難，要雪恥就要先拿下烏東兩個州，再拿下烏克蘭。當年這個分裂出去的最強大加盟共和國若歸順，餘者更不在話下。

普京在演說中展示的行動邏輯和歷史邏輯是，烏東局勢萬分危急，和俄羅斯有歷史血親關係的烏東地區頓涅茨克和盧甘斯克已經和基輔當局發生戰爭，俄羅斯必須解救它們，承認這兩個國家的獨立及主權。普京說，烏克蘭是我們自己歷史、文化及精神空間不可分割一部分。普京說，自古以來，生活在俄羅斯西南部地區的居民，都自稱為俄羅斯人和東正教徒。直到17世紀，這些領土的一部分與俄羅斯重新統一，之後也一直都是如此。普京說，近代烏克蘭完全、徹底是由俄羅斯創造的。

1917年10月，列寧領導社會主義革命成功；到史太林時代，蘇共建立了包括烏克蘭在內的蘇維埃社會主義加盟國。這個加盟國的主體是俄羅斯，它體量最大、人口最多、歷史地位最高。然而，由於蘇共信奉馬克思列寧主義的民族自決、自治理論，故這些加盟共和國具有民族自決權直至分離，這在1924年載入了蘇聯憲法。1989年，蘇共在戈爾巴喬夫改革中制訂的中央文件規定：各加盟共和國擁有與其社會主義主權國家地位相應的一切權利，可以質疑和中止聯盟政府在其領土上的法令和命令。

這個門一開，加盟國紛紛獨立，不僅分離了蘇聯，也和俄羅斯拜拜。對此，普京深惡痛絕！