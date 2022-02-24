有人約略統計過，內地自前年初爆發新冠疫情以來，全國已有逾千名各級官員被問責查處。而香港呢？答案是一個也沒有。民政事務局局長徐英偉因出席「洪門宴」而丟官，那是替罪羔羊，不是問責。實際上，香港第5波疫情比當初武漢疫情更嚴重，如果按照內地標準，港產官僚恐怕沒有幾個合格。官員不必問責，自然個個躺平，這正是香港疫情失控的主要原因。

不怕不識貨，最怕貨比貨。國家領導人一聲令下，內地相關部門立即緊急行動，專家、醫護人員、核酸檢測車迅速到港，4個方艙醫院即時動工，「火眼實驗室」陸續啟用，同時更有無數物資源源不絕輸港。反觀「負起主體責任」的港府一直拖拖拉拉，這波疫情爆發近兩個月依然茫無頭緒，一味頭痛醫頭，腳痛醫腳，連計劃多時的全民檢測也姍姍來遲，與內地高速高效判若雲泥。

最令人無法接受的一幕是，曾有大批患者在寒風中於醫院外苦等治療，其慘狀堪比第三世界。雖然醫管局日前聲稱會將所有病人轉往室內，但至今仍有部分患者在醫院外捱凍，當中不乏長者。公立醫院病床有限，無法應付突然急增的患者，這是事實，但香港真的找不到足夠地方臨時安置患者嗎？當然不是。康文署轄下室內場館遍布各區，只要最高層統籌協調，各部門互相配合，何至於讓老弱患者餐風宿露。人飢己飢，人溺己溺，如果港產官僚連這個道理也不懂，又有甚麼資格享受高薪厚祿？

說到底，這是有沒有以民為本的問題。內地抗疫原則是「生命至上」，呵護每個人的生命、價值和尊嚴，其餘一切都必須讓步，包括經濟活動和個人自由。而西方國家則是奉行物競天擇的社會達爾文主義，讓弱勢群體尤其是長者自生自滅，他們美其名曰與病毒共存，實際上只有適者才能生存。很明顯，港府正是因為跟隨西方那一套，防疫放軟手腳，才會落到如此田地。

香港實行一國兩制，並不是叫港府畫地自限，更不是另搞一套。在防控疫情方面，一國只有一制，香港必須不折不扣跟隨內地防疫政策，將民眾生命安全和身體健康放在第一位，成為「壓倒一切的任務」。這是毋庸置疑的，也是不容討價還價的，誰不遵守誰就必須被問責，正如當年鄧小平強調「誰不改革誰就下台」一樣。