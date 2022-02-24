港府向來有鋪「應做不做，不應做偏要做」的癮，即使現在正處於全國疫情風眼，一樣堅持應做不做，不應做偏要做。例如「疫苗通行證」今日實施，惟即使打足3針，許多處所依然去不得，皆因林鄭鐵了心要將被禁營業的表列處所趕上絕路，就連屬於「生活必需」的髮型屋都要關閉至4月20日。美其名曰抗疫，實際上懶理市民需要，更不理業界手停口停苦況。

林鄭宣布下月進行3次全民檢測，雖然不用封城，但禁聚措施進一步加辣，表列處所不准復業，中小學和幼稚園提早放暑假，其實已跟半封城無異。然而芸芸表列處所之中，髮型屋並非如美容、唱K、打麻雀般可有可無，而是生活必需品。皆因每個人的頭髮都會正常生長，兩三個月不剪頭髮，難道男士個個做鄭伊健？女士則蓬頭垢面上班去？

高官可能隨時有專人上門為他們理髮，但一般小市民未必負擔得起，家庭環境也未必適合。更何況，上門理髮比在髮型屋剪髮哪個播疫風險更大，想也想得到。髮型師提供上門服務，一來必定收取車馬費，二來乘坐交通工具「穿州過省」，染疫風險更大。若政府真的要收緊髮型屋防疫安排，大可規定每個時段的顧客人數、只准為顧客剪髮，不准進行較長時間的染髮電髮等，根本毋須一刀切將髮型屋處死。

香港美髮美容業商會明言，髮型屋被禁營業時間長達兩個多月，行業涉及3萬至4萬人，大部分是微小企業，在零收入的情況下仍要交租，相信會有一半結業。儘管財爺將立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，為期3個月，然而此舉治標不治本，3個月過後租戶一樣要繳回租金，而且港府將責任轉嫁業主，公平嗎？