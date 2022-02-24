香港疫情吃緊，內地專家小組到來支援，第一輪巡察過後，即給予意見，指港府發放的資訊模糊不清，容易惹人恐慌。早前，衞生署每日公布病亡者的情況，內容大多是粗枝大葉，譬如只告訴你，今日死者共15人，由×歲至××歲不等。至於這些人是否已接種疫苗，打了多少針，最遲一針是何時打，他們生前是否有長期病患，這等訊息往往付之闕如。市民每天聽完疫情發布會，非但得不到安慰，更會忐忑不安。

早在2月11日，本欄就指出過上述問題，該文的題目是「請發布清晰資訊」。後來，不能說特區政府沒有從善如流，上周香港電台電視部亦決定，安排32台全日播放有關疫情的資訊。到了2月22日，衞生署在疫情發布會上，也提供了一項有用的訊息，他們統計過102位病亡者，只有7人曾注射過兩針疫苗，而死者大多是長期病患者。

大疫當前，危城告急，為政者好應該挺立在前頭，激勵人心，為市民指引方向。你發布了上述資訊之後，起碼可以讓部分人覺得，只要我咬緊牙關，盡快完成接種3針新冠疫苗，即使染疫，或許生命也能有保障。公布清晰的資料，是一個領導班子早就應該做的事，為甚麼要待至內地專家開腔，衞生署才醒覺？

至於現階段所謂的清晰資訊，其實還不足夠，譬如病亡者、病重者的年齡層如何分布？衞生署指大部分離去的長者，生前都有長期病患，但如何定義長期病患？很多老人都有血壓高、膽固醇高等小毛病，平時要服藥，這一類是否屬於長期病患？那百多位病亡者之中，又有多少人已接種第一針疫苗？他們打的，大多是哪一款疫苗？尚有太多資訊，亟待政府詳細披露。