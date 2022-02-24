「疫苗通行證」殺到埋身，筆者把握「變天」前的最後機會，走到商場、食肆觀察，發現市道已經奄奄一息。惟特首林鄭竟然還預告社交距離將進一步收緊，消息指，午市堂食將減至兩人一枱，就連現時被禁營業的表列處所也不獲准復業，直到4月20日為止。谷針緊箍咒惡虎出柙，換來的竟是禁聚令愈收愈緊，當中邏輯何在？百業蕭條，打工仔朝不保夕，打針究竟所為何事？

迄今仍有很多「疫苗萬能派」吹捧疫苗成效，又捧出3針保護論來說事，但東網視頻日前在「抗疫加辣疫照爆 咪怪市民怨氣多」中說出了重點：「新冠疫苗僅達到減低出現重症的目的，是否應該叫紓緩劑更合適？」凡有誠實使用腦袋的人都能指出「疫苗的新衣」之局，如此顯而易見的事實卻考起了很多腦已洗的「疫苗萬能派」。

林鄭去年拍片呼籲商界鼓勵員工接種疫苗，「有助香港走出疫境」，其餘港官一年來亦不斷接力宣講，齊齊對研發時間短、效用有待觀察的疫苗，寄予無限量信心。那些打了針照樣染疫死亡的人士，固然令人同情，其他人的境況也同樣可憐。看看完整接種率已高逾七成，又有「疫苗通行證」把關，一針未打者已被摒諸門外，能進入表列處所的都已是受到疫苗「保護」之人了，何以還要防已針之人甚於防川？

「疫苗通行證」本應是疲弱市道下一道紓緩劑，至少讓已針人士光顧重開的食肆晚市，去看齣電影，令飲食業、戲院業結業潮稍稍紓緩。倘若髮型屋、美容院、健身室等停業至4月下旬，整個3月、大半個4月都不會有收入了，租金、人工是不是林鄭管治班子齊齊動用私己錢代交呢？

自力更生的人飯碗被打翻，無能庸官繼續尸位素餐，獅子山下滿街淚痕，所言非虛。