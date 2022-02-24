本港第5波疫情仍未受控，至今累計7萬多宗個案，300多名病人於公立醫院離世。確診數字以幾何級數上升，形勢十分危急。

關鍵時刻，中央援建4處方艙隔離中心，承建商表示，在香港青衣正在建設的方艙醫院，建成後將提供超過3,000個隔離床位。承建商還表示，此次專案採取了一種俗稱「打包箱」的建造方式，是標準設計、工廠生產，現場安裝速度更快、效率更高，希望盡快投入使用，為香港抗擊疫情貢獻力量。除了青衣，還有另外3個工地在元朗等地同步開工，都是24小時施工。

香港在第5波疫情下，醫療設施不勝負荷，社區面臨爆煲邊緣，市民人心惶惶，弱勢基層抗疫條件更差，尤其是人流密集的劏房及籠屋的住戶，更憂慮短時間造成集體染疫。據報道，本港有劏房住客中招後未獲安排入院，擔心累及同住人士，搬上天台自我隔離，十多日來只抹過兩次身，寒夜中靠「燒炭」取暖。

政府日前估算現有3萬名確診者或初步確診者在家等待入院，變相實行居家隔離，惟政府2016年統計，本港家庭住戶人均居所樓面面積中位數僅161平方呎，居住環境擠擁，居家隔離並不可行。港府尋求祖國協助，速建方艙醫院，收治、隔離輕症及無症狀感染者，把抗疫措施由居家隔離轉移至方艙收治，是落實「動態清零」關鍵舉措。

啟用方艙醫院是內地成功抗疫的例證之一。武漢抗疫之初，首批有4,000張床位的3家方艙醫院僅用29個小時便建成，緩解患者收治難的困擾。中央幫助本港建方艙醫院，可見國家一直是香港的強大後盾，期望配合全民檢測下，市民生活能早日回復正常。