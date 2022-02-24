香港的防疫抗疫拖延了頭尾3年而未畫上句號，終於在內外敵對勢力作用的因素下，演變成一場沒有硝煙的戰爭。

2019年的香港，由反修例突變為黑色暴亂的港版「顏色革命」，全港各區陷於遍地汽油彈和堵路、火燒港鐵商戶的暴動危城下，中央政府提出必須「止暴制亂」，也作出最壞的打算，但都沒有發出過「十二道金牌」。而當香港疫情急轉直下，習近平主席在日理萬機之中發出香港抗疫壓倒一切的重要指示，並由副總理韓正轉達特首林鄭月娥。可見中央把維護港人的生命安全健康，作為高於一切的第一位施政底線要求，為海嘯疫下水深火熱的港人拋給救命水泡。

保護人民生命安全健康就是戰鬥的動員令，令出必行。港澳辦主任由北京直飛深圳坐鎮貫徹主席令，直至本周初已召開4次支援香港抗疫協調會，而中央駐港機構上周召開香港商會及各界抗疫會議，即席決定作出16項具體支援抗疫的行動。

可是，作為執行國家主席令擔負抗疫主體責任的香港特區政府依然故我，繼續「躺平」。政府高層沒有舉行任何正式的會議討論研究如何貫徹執行中央政府的抗疫重要指示，沒有檢討有何不足和差距需要改善及補救，即使中央派出的傳染病防控專家實地交流視察，提出了許多具體改善建議，政府也不召開會議貫徹落實，上周末在全國人大常委譚耀宗咆哮下，醫管局才死死地氣即日解決歧視使用內地檢測包問題，及隨後兩天內把醫院外輪候病人安排入室內。

由特首到行會都把「十二道金牌」束之高閣，上周林鄭對記者說近期耳朵聽不清楚，看來並非虛言，林鄭愈來愈聽不明、聽不到甚至不聽中央的聲音了。