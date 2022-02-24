第5波疫情失控，令曾經係「福地」嘅香港變成「哭港」，庸官卻了無止境在廢噏！廢官冇樣叻，最叻折騰全民！苛政誤盡蒼生，港人唔病死都餓死，經濟寒冬無盡頭，打工仔手停口停，疫境難求生！有市民哀鳴：點解香港變成咁？有被隔離竹篙灣女士被「困到癲」，香港一夜之間變成第三世界、悲情城市，孰令致之？

今趟已經係第5波疫情，為何完全冇吸取之前4波嘅教訓？還記得阿爺出席回歸20周年慶典時，向公務員訓示的一番語重心長的話嗎？大家最記得的一句也許是「為官避事平生恥」，老朽認為另外兩句更應重視，那就是「一寸丹心唯報國」和「上下同欲者勝」。各位，「一寸丹心唯報國」，自然不可能強求特區高官做到林則徐「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」呢種高尚忘我嘅情懷，之不過，高官家人連外國籍都捨不得放棄，並廢噏「覺得冇問題」，老朽倒認為小小「犧牲」都不肯，即使不是末代港督肥彭口中的「叛國」，也是身在漢營心在曹，當真是「從來佞幸覆乾坤」！

香港抗疫一團糟，欠的就是上下齊心，高官有的只是敷衍塞責，有國家做堅強後盾，要乜有乜，都搞到倒瀉籮蟹，才驚動阿爺下指導棋，強調特區政府要切實負起主體責任！要不是有人不思悔改，甚且陽奉陰違，一次又一次拖國家後腿，香港會淪落至恍如第三世界嗎？抗疫高官不知所謂，醫管局高層起初甚至拒內地物資、人力於千里之外，明明自己搞唔掂還一派胡言亂語，究竟居心何在？

講真，當疫情受控，阿爺及國安公署都應正視問題，揪出內鬼，為正邪定分界！不能姑息一班「始於作偽，終於無恥」之廢官，否則港人一旦失去信心，必出現大逃亡，香港死得！